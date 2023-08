Kinga Rusin wydała majątek na loty helikopterem. Zwykły Kowalski może sobie o tym tylko pomarzyć. Kwota zwala z nóg!

Remont mieszkania Elżbiety Dmoch. Gwiazda "Dwa plus jeden" żyła w koszmarnych warunkach!

Kinga Rusin chętnie dzieli się z fanami relacjami ze swoich bajecznych podróży. Celebrytka obecnie zwiedza Hawaje. Widoki aż zapierają dech w piersiach. Gwiazda nad Oceanem Spokojnym porusza się głównie helikopterem i nie ukrywa, że taka przyjemność słono ją kosztuje. "Wydaliśmy na Hawajach majątek na helikoptery, ale warto spełniać marzenia, a te przeżycia warte są każdego centa! W szczególności na Kauai, wyspie, szukamy domu… Helikoptery polecamy na Hawajach tym bardziej, że do niektórych dolin i wodospadów nie da się dotrzeć w inny sposób. Na razie wyspa Kauai bije inne na głowę! W dodatku tutejszy pilot był mistrzem świata w podlatywaniu na wyciągnięcie ręki do tych wszystkich cudów natury” – zachwyca się gwiazda na swoim Instagramie.

Rusin zapłaciła krocie za przeloty helikopterem!

„Super Express” ustalił, że dwugodzinny przelot helikopterem na Hawajach to koszt ok. 12 tys. zł. Kinga nie ukrywa, że kilkakrotnie podziwiała archipelag z lotu ptaka. Nie trudno więc obliczyć, że ta przyjemność mogła ją kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Cóż, kto bogatemu zabroni!

