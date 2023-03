Klaudia El Dursi ledwo osłoniła piersi! Bielizna skryła naprawdę niewiele, fani omdlewają w szoku!

Klaudia El Dursi w bardzo skąpej bieliźnie! Zdjęcia prowadzącej "Hotel Paradise" rozpaliły fanów i wywołały awanturę

Kiedy Klaudia El Dursi przed laty pokazała się światu w programie "Top Model", mówiła o sobie, że jest "skromną krawcową". Potem co prawda okazało się, że jednak zdążyła przedtem liznąć nieco showbiznesu, ale dopiero teraz kariera Klaudii El Dursi rozkwitła w pełni. Prowadząca "Hotel Paradise" nie szczędzi fanom fotek na Instagramie, a skromności jest w nich nierzadko tyle, co kot napłakał. Efekt? Jedni są zachwyceni, inni płoną oburzeniem! Teraz Klaudia El Dursi znowu rozpaliła internet. Niegdyś "skromna krawcowa" wbiła się w skąpą, śnieżnobiałą bieliznę. Pokazała tak wiele, że fani omdlewali przed monitorami, ostatkiem sił pisząc komentarze pełne szoku i niedowierzania. Jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie!

Fani oburzeni kreacją Klaudii El Dursi. "Widać za dużo!". Inni są zachwyceni

"Uważam, że widać za dużo i co na to synowie pani Klaudii? Bo moi czuliby zażenowanie, widząc takie zdjęcia" - pisze jedna z fanek, co cytuje "Plotek", bo komentarz został już najwyraźniej usunięty. "To jest niesmaczne" - dodaje inny internauta. "Żadna modelka nie dorównuje Pani uroda, najpiękniejsza z pieknych" - ruszają na odsiecz wielbiciele Klaudii. "To co wstawia ma się podobać Klaudii, nie jej synom, sąsiadce czy xyz z neta" - odparowuje kolejna fanka. A Ty co sądzisz o fotkach prezenterki i modelki? Zobacz i oceń sam!

Sonda Czy wrzucenie tych zdjęć przez Klaudię El Dursi faktycznie było niewłaściwe? Tak, pokazała za dużo Nie, niech się rozbiera! Dajcie mi sole trzeźwiące!

