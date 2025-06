Ralph Kaminski w euforii ogłaszał "bal u Rafała", teraz będzie musiał go odwołać. Wyszło niezręcznie

Co za zdjęcia

Szok, co wyszło na jaw

Klaudia El Dursi po raz trzeci zostanie mamą!

Po pamiętnym występie w "Top Model", Klaudia El Dursi (36 l.) stała się jedną z największych gwiazd stacji TVN. Piękna modelka prowadziła cieszący się dużą popularnością program "Hotel Paradise". Kobieta jest również bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad milion osób. 36-latka chętnie dzieli się kadrami z pracy oraz życia rodzinnego, co wzbudza duże zainteresowanie jej fanów.

Obecnie Klaudia El Dursi szykuje się do narodzin dziecka. Piękna modelka wychowuje już dwóch synów - 16-letniego Dawida i 11-letniego Jana. Gwiazda zawsze chciała mieć dużą rodzinę, a jej marzenie właśnie się spełnia. Kilka lat temu wyznała też, że chciałaby mieć córeczkę: "Chcę te kiteczki robić". Jednak niedawno przyznała, że ma w związku z tym pewne obawy.

Myślałam, że ta trzecia ciąża jest po to, bym miała w końcu tę wymarzoną, upragnioną córeczkę, ale trochę boję się tej córki. Poza tym królowa w domu może być tylko jedna. Boję się, że ktoś mi odbierze tron! - mówiła ze śmiechem w serii "Mama El Dursi".

Zobacz również: Klaudia El Dursi urodziła syna, mając 19 lat. Wystarczyły dwa miesiące, by podjąć druzgocącą decyzję

Klaudia El Dursi: Tak bawiła się na swoim baby shower

Prowadząca "Hotel Paradise" na razie nie zdradziła płci trzeciego dziecka. Co więcej, stwierdziła nawet, że sama nie chce wiedzieć. Gdy w marcu razem z mężem przebiła balonik, który miał zdradzić, czy spodziewają się syna, czy córki, wyleciało z niego confetti w kolorze... beżowym! Na pytanie syna "co to oznacza", odpowiedziała:

Oczywiście, że nie chcę znać płci! Chciałabym, żeby ten poród był kompletny. Ten kolor oznacza kolor pokoju naszego dziecka! - podkreśliła El Dursi.

Beżowe były również dekoracje podczas jej baby shower. Przyjęcie było niespodzianką zaplanowaną przez jej przyjaciółki. El Dursi na Instagramie pochwaliła się zdjęciami z przyjęcia. Modelka ubrana była w obcisłą śnieżnobiałą sukienkę, która idealnie podkreślała jej ciążowe krągłości.

Było milion wylanych łez, śmiechu co niemiara i pysznego jedzonka po pachy. Tak! Mam najcudowniejsze przyjaciółki ever - napisała szczęśliwa.

Przyznała również, że nie wcześniej wszystkim mówiła, że nie będzie robić baby shower. Uważała, że jest na to... za stara. Na szczęście, przyjęcie zorganizowane przez jej przyjaciółki bardzo ją ucieszyło, a uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Od początku ciąży ględziłam, że baby shower nie będzie.., że jakoś tego nie czuję, że starej babie nie wypada - tym bardziej przy trzeciej ciąży, że wcześniej nie miałam, to i teraz nie mam potrzeby… I kiedy najmniej się spodziewałam, wariatki te moje kochane zrobiły mi najcudowniejszą niespodziankę - wyznała modelka.

Zobacz również: Klaudia El Dursi wybrała nietypowe imiona dla dziecka! Ciężarna modelka obawia się o swoje piersi

Klaudia El Dursi zdradziła płeć dziecka?!

Chociaż Klaudia El Dursi nadal nic nie powiedziała o płci dziecka, to jej fani pewni są, że już za niedługo powita na świecie... dziewczynkę! Dowodów na potwierdzenie doszukali się na zdjęciach z baby shower. Wśród beżowych dekoracji dostrzegli oni lekki odcień różu.

Do tego na głowie gwiazdy zagościł różowy kapelusz. Jedna z obserwujących zapytała, czy różowy kapelusz coś zwiastuje. Na odpowiedź El Dursi nie musiała długo czekać.

Kapelusz świadczy o tym, że jestem w trakcie oglądania Yellowstone, i mam totalny zajar kowbojskim życiem - przyznała gwiazda.

Zobacz również: Klaudia El Dursi niczym szynka? Parmeńska czy gotowana? Gwiazda pokazała zdjęcie i rozbroiła hejterów dystansem

Hotel Paradise czy Love Island? Sprawdź się w teście o uczestnikach programów randkowych! Pytanie 1 z 20 Sylwia Madeńska Hotel Paradise Love Island Następne pytanie