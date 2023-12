Klaudia Halejcio w ciąży?! "Już widać". To zdjęcie nie kłamie!

Taka wiadomość w Święta Bożego Narodzenia! Klaudia Halejcio pochwaliła się brzuszkiem na Instagramie. Czy aktorka spodziewa sie kolejnego dziecka? Wiele na to wskazuje, ale - znając gwiazdę i jej poczucie humoru - niczego nie można być pewnym! Jeszcze przed Bożym Narodzeniem pisaliśmy o tym, ile Klaudia Halejcio wydała na święta. Niewykluczone, że część wydatków związana jest z brzuszkiem aktorki. Zanim Klaudia Halejcio zamieściła budzącą wielkie emocje fotkę, zdradziła, jak spędza Święta Bożego Narodzenia. - W tych świątecznych dniach przypominam sobie, jak ważne jest zatrzymać się na chwilę. Wolny czas z rodziną, śmiech dzieci, wspólne gry i rozmowy – to jest prawdziwy skarb! Jak Wy spędzacie te cenne chwile wolnego? Podzielcie się w komentarzach! - pytała aktorka. Część fanów zwróciła uwagę na ubrania byłej gwiazdy "Złotopolskich". - Ja tam widzę coraz bardziej obszerne ciuchy - zauważył jeden z nich. Przypomnijmy, że Klaudia Halejcio ma już 2,5-roczną córkę z narzeczonym Oskarem Wojciechowskim. O ich ślubie mówi się od dłuższego czasu, jednak ciągle pojawiają się przeszkody. - To jest drażliwy temat, za który Oskar jest na mnie bardzo obrażony. Obiecałam, że zorganizuje ślub już w zeszłym roku, ale nic nie zorganizowałam - wyznała Klaudia Halejcio w rozmowie z Jastrząb Post. Może teraz aktorka zmobilizuje się do ślubu.

Zobacz naszą galerię: Klaudia Halejcio wydała fortunę na Święta