Klaudia Kulawik 17 lat temu zachwyciła Polaków w "Mam Talent". Ukończyła studia i wyrosła na prawdziwą piękność. ZDJĘCIA

Pamiętacie 11-letnią Klaudię Kulawik, która zachwyciła Polskę w "Mam Talent" wykonaniem "Dziwny jest ten świat"?

Po 17 latach artystka, dziś absolwentka prestiżowej londyńskiej uczelni, opowiada o swojej muzycznej przemianie.

Sprawdźcie, jak wygląda i co robi Klaudia Kulawik, która z małej dziewczynki stała się podróżującą po świecie wokalistką!

Klaudia Kulawik 17 lat temu zachwyciła Polaków w "Mam Talent"

Ten występ stał się po prostu legendą. 17 lat temu na scenę w programie "Mam talent" weszła 11-letnia dziewczynka, Klaudia Kulawik. I wtedy absolutnie nikt nie spodziewał się, że w tym małym ciele drzemie tak potężny głos. Klaudia wykonała niezwykle wymagający utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat", a ludzie na widowni oraz jurorzy wstrzymali oddech. Dziewczynka swoim talentem zachwyciła wszystkich i oczywiście przeszła dalej. W dalszych etapach programu prezentowała "List do matki" Violetty Villas oraz "Jaskółkę uwięzioną" z repertuaru Stana Borysa. Klaudia Kulawik dotarła aż do finału, gdzie zajęła 2. miejsce i wygrała 100 tys. zł. Wygraną kwotę przeznaczyła na kształcenie się w kierunku muzycznym. W 2022 r. ukończyła prestiżową BIMM University w Londynie. To uczelnia, którą ukończyły gwiazdy światowego formatu, takie jak: George Ezra, James Bay czy Tom Odell.

Kulawik mówi o swojej przemianie wokalnej

Internauci zauważyli sporą przemianę wokalną u Klaudii Kulawik od czasów występów w "Mam talent". Artystka wydała w 2019 roku mini album.

Miała na to wpływ edukacja wokalna. Może w programie śpiewałam trochę inaczej, tak jak nie powinnam, może niszczyłam sobie troszeczkę struny głosowe tym moim sposobem śpiewania i potem, przez to, że cały czas kształciłam swój głos, on się rzeczywiście zmienił, a pod względem muzycznym, myślę że jeżeli ktoś jest zawiedziony, że nie poszłam drogą bardziej komercyjną, to muszę wyjaśnić, że po prostu inaczej nie potrafię. Dzisiaj interesują mnie już inne rzeczy. Czym trudniejsze, czym bardziej skomplikowane, tym bardziej przyciągają one moją uwagę

- wyjaśniła w rozmowie z "Vivą!".

Jak teraz wygląda Klaudia Kulawik?

Klaudia Kulawik prowadzi profil na Instagramie, gdzie dzieli się urywkami ze swojego życia. Można zauważyć, że 28-latka sporo podróżuje. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt odwiedzonych krajów, a tylko w ciągu ostatnich miesięcy eksplorowała m.in. Australię, Stany Zjednoczone, Wietnam, Tajlandię, Singapur oraz Japonię.

Jak obecnie wygląda Klaudia Kulawik? Zobacz jej zdjęcia w naszej galerii powyżej tego tekstu.