Co Klaudiusz Sevković robił po programie "Big Brother"?

Klaudiusz Sevković po udziale w pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN nie zmarnował swojego potencjału. Udział w show był dla pochodzącego ze Świętochłowic mężczyzny trampoliną do kariery, i to w różnych dziedzinach. Klaudiusz z "Big Brothera" to prawdziwy człowiek orkiestra. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata spełniał się i w telewizji, w sporcie, i w polityce. No i oczywiście w... kuchni. W końcu Klaudiusz Sevković z zawodu jest kucharzem. Niedawno media obiegły zdjęcia pięknej córki gwiazdora pierwszej edycji "Big Brothera". Trudno uwierzyć w to, że ta dziewczyna ma już 27 lat! Być może czegoś więcej o rodzinnym życiu gwiazdora dowiemy się już wkrótce. Słynny Klaudiusz z "Big Brothera" wraca bowiem do TVN! Pojawi się w programie emitowanym o późnej porze. Łatwo się domyślić, że chodzi o program Kuby Wojewódzkiego.

Klaudiusz z "Big Brothera" u Kuby Wojewódzkiego w TVN

Oprócz Klaudiusza z programu "Big Brother" Kuba Wojewódzki będzie gościł Klaudię El Dursi. - Co załatwili sobie przez łóżko, a co przez przypadek. Czyli jak daleko od Big Brothera do @hotelparadise.tvn7 Klaudia & Klaudiusz @klaudia_el_dursi @klaudiusz.sevkovic @onet_pl @tvn.pl #wtorek #kubawojewodzki @vitkac – czytamy w zapowiedzi programu w mediach społecznościowych. Emisja odcinka przewidziana jest na wtorek, 16 kwietnia, w TVN. Program będzie można obejrzeć także na platformie Player.pl. Klaudiusz Sevković na pewno miał, co opowiadać. Od czasu wyjścia z domu Wielkiego Brata imał się wielu zajęć - był m.in. radnym, prezesem żeńskiego klubu sportowego KPR Ruch Chorzów, menedżerem polskiej reprezentacji kobiet w piłce ręcznej, autorem książek, prowadzącym audycje reklamowe, a także muzykiem. A może za jakiś czas Klaudiusz z "Big Brothera" na stałe wróci do TVN? Na pewno jego fani byliby wniebowzięci.

