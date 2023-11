Klękajcie narody! Flagowy program Polsatu znika z ramówki. Wszyscy go kochali, to jest niewyobrażalne

Taniec z gwiazdami znika z wiosennej ramówki Polsatu! Flagowy program stacji znów zalicza opóźnienie, a fani są w szoku, bo do tej pory mówiło się, że to flagowe show Polsatu, które wszyscy kochają. Teraz pojawiają się medialne doniesienia, że format programu "Taniec z Gwiazdami" się "trochę wyczerpał" i nie wiadomo, jaka czeka go przyszłość. Dla fanów to jest niewyobrażalne. Poznajcie szczegóły.