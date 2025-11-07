Sylwester to czas podsumowań, szampańskiej zabawy i emocjonujących występów. W tym roku TVP2 przygotowała dla widzów i uczestników coś niesamowitego! Szykuje się wielki koncert z największymi polskimi gwiazdami. Na scenie pojawi się Piotr Kupicha wraz z zespołem Feel. Lider kapeli, znany m.in. z hitów takich jak "A gdy jest już ciemno" czy "Jak anioła głos" potwierdził wszystko w programie "Pytanie na śniadanie".

Kolejna gwiazda Sylwestra z Dwójką 2025! Piotr Kupicha na scenie w Katowicach

Piotr Kupicha nie ukrywa ekscytacji przed sylwestrowym występem. Artysta, który od lat łączy w swojej twórczości pop-rockową energię z charakterystycznym ciepłem głosu, zapowiada, że ten koncert będzie czymś więcej niż tylko muzycznym show. Podczas rozmowy w programie śniadaniowym TVP wokalista z entuzjazmem zdradził, że chce nie tylko zaśpiewać największe hity zespołu Feel, ale przede wszystkim stworzyć z publicznością atmosferę wspólnego świętowania i bliskości.

Już teraz ta obiecywana niespodzianka z anielskim głosem w świetle nie tylko słońca, ale również księżyca sylwestrowego Piotr Kupicha z zespołem Feel wystąpi w sylwestrową noc specjalnie dla państwa - zapowiedziała dziennikarka TVP.

Prowadząca śniadaniówkę zapytała Kupichę czego można się spodziewać po jego występie. Okazuje się, że dobrej rozrywki i rozmowy!

To już mówię i w ogóle pozdrawiam, oczywiście pozdrawiam całą Polskę, bo jestem obywatelem świata i Polski, ale i pozdrawiam cały Śląsk. Na pewno sobie pogodomy, a już tak mówię, jakbym prowadził tego sylwestra, a to nieprawda. Ja na pewno zapraszam już z tego miejsca, zapraszam przed reklamami świątecznymi na sylwestra w TVP2, bo to jest moja przenośnia odnośnie tego, że ja już zapraszam na sylwestra, a jeszcze nie ma do końca reklam świątecznych, ale ja już zapraszam na sylwestra - wyjawił Kupicha w śniadaniówce.

Muzyk podkreślił, że jego występ w Katowicach ramach "Sylwestra z Dwójką" ma mieć nie tylko wymiar artystyczny, ale też emocjonalny. Chce, by widzowie i uczestnicy wydarzenia poczuli się jak część jednej wielkiej wspólnoty.

Najważniejsze jest to, żeby troszkę scalić Państwa, żeby mieć trochę energii. Ja jestem troszeczkę tak sfokusowany, że ja po prostu patrzę na Was i cieszę się, że mogę być, mogę dla Was zagrać, mogę parę dźwięków pokazać, mogę pokazać w jakiejś formie głosowej na przykład. I myślę, że to jest taki klucz do tego, żebyś właśnie się spotkać na sylwestra, na naszym sylwestrze i pobawić może właśnie pogodać trochę z naszą śląską publicznością - mówi zadowolony Piotr.

