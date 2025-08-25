Piotr Kupicha NIE PAMIĘTA swojego wywiadu! "Wszędzie wódka zamiast kawy"

Zespół Feel świętuje w tym roku 20-lecie działalności. Piotr Kupicha (46 l.) jest w świetnej formie, choć - jak się okazuje - nie pamięta niektórych swoich wywiadów z przeszłości. W rozmowie z ESKA.pl wyjaśnił, że wszystko przez wszechobecny alkohol, którego nie unikał. Pamięć więc już nie ta.

Piotr Kupicha "15 razy" odmówił "Tańca z Gwiazdami"?

Wokalista zespołu Feel, Piotr Kupicha, wystąpił na scenie festiwalu TOP OF THE TOP w Sopocie u boku Julki Żugaj (25 l.), która mimo że jest sporo młodsza od Kupichy, występ na słynnym parkiecie ma już za sobą. I to z sukcesem - zajęła powiem drugie miejsce w 15. edycji. Kilka lat temu Piotr Kupicha, zapytany o to, czy chciałby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami", odpowiedział dość zuchwale:

Super Express Google News

- Przecież ja wiem, że ja to bym wygrał, a Porsche mogę sam sobie kupić

- rzucił. Po latach odniósł się do tych słów i wytłumaczył się z postawy, która wtedy została źle odebrana. Okazuje się, że swoich słów... nie pamięta. Powód? Hulaszczy tryb życia, jaki wtedy prowadził. Jak sam stwierdził - alkohol był wtedy na porządku dziennym.

Piotr Kupicha nie pamięta swoich wywiadów?

No cóż. W rozmowie z reporterem ESKI Piotr Kupicha przyznał, że nie bardzo pamięta, co przed laty mówił w wywiadach.

- Naprawdę tak gadałem? Wierzę w to. Przepraszam - powiedział w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem z ESKA.pl. - Ja wtedy byłem naprawdę w gazie. My wtedy graliśmy 300 koncertów w roku. (...) Nie można było pójść na kawkę do fajnej knajpy. Wszędzie była wódka. To były jakieś straszne czasy. Na ten czas, kiedy my zadebiutowaliśmy, graliśmy bardzo dużo koncertów. Praktycznie codziennie

- powiedział wokalista zespołu Feel. Piotr Kupicha powiedział też, że propozycję "Tańca z Gwiazdami" odrzucił... około 15 razy. W innych wywiadach nie raz przyznawał:

- Bawiliśmy się na potęgę, święty nie byłem. No cóż, tak wygląda rock'n'roll.

