Cannes 2025 upływa pod znakiem mody i… coraz mocniejszej polskiej obecności. Po Anji Rubik, Katarzynaie Wołejnio i Julii Tychoniewicz, czas na kolejne twarze, które z powodzeniem łączą świat influencerów, mody i show-biznesu. Wersow – czyli Weronika Sowa – pojawiła się na jednej z premier w zjawiskowej, czarnej sukni z odkrytymi ramionami i rozcięciem sięgającym uda. Do tego nonszalancki kok, diamentowa biżuteria i promienny uśmiech. Efekt? Klasa i świeżość w jednym.

Tak Magda Świder i Wersow zaprezentowały się w Cannes

Magda Świder, która od kilku lat odnosi sukcesy jako modelka i bywalczyni międzynarodowych pokazów, postawiła na odważną stylizację w bieli i czerni. Błysk, asymetria i perfekcyjne dopasowanie kroju do sylwetki sprawiły, że fotografowie długo nie spuszczali z niej wzroku. Jej look pojawił się w wielu relacjach modowych portali z całego świata. Kolejnego dnia pojawiła się na czerwonym dywanie w przyciągającej wzrok, fioletowej kreacji.

Polki błyszczą na festiwalu w Cannes

To nie tylko sukces indywidualny, ale też kolejny dowód na to, że Polki coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na światowych salonach. I robią to z wyczuciem, bez kompleksów, często stawiając na młodych polskich projektantów lub świadomie wybierając międzynarodowe marki z etycznym podejściem do mody.

Wersow i Magda Świder zachwyciły nie tylko stylizacjami, ale też naturalnością i autentycznością, które w świecie czerwonych dywanów bywają towarem deficytowym. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nieosiągalne, dziś staje się codziennością. Polskie twarze na najważniejszych wydarzeniach świata mody i filmu przestają być wyjątkiem. A Wersow i Magda Świder? Wygląda na to, że dopiero się rozkręcają.

