Kolejny kryzys u Dody i Pachuta? Wokalistka nie chce z nim nawet sypiać! Co tam dzieje?!

deck 14:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Miłość jest dla niej najważniejsza. Ale, jak się okazuje, na nietypowych, jasno określonych zasadach. Doda (39 l.) chce spędzać szczęśliwe dni ze swoim ukochanym, ale w nocy... woli być sama. Sypialnię ma tylko dla siebie. Doda zdradziła, jak zareagował na to jej partner Dariusz Pachut (38 l.), który nie ma szansy na to, by w nocy się do niej przytulić.