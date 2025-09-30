Koniec małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana. Co z intercyzą? Gra toczy się o gigantyczny majątek

Nicole Kidman i Keith Urban uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w Hollywood. Jeszcze 25 czerwca aktorka opublikowała na Instagramie romantyczne zdjęcie z okazji rocznicy ślubu, podpisując je: "Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, kochanie". Teraz media obiegła wiadomość, że małżeństwo gwiazdy kina i muzyka country dobiega końca.

Nicole Kidman i Keith Urban, według doniesień magazynu "People", rozstali się. Decyzja o rozwodzie miała być dla aktorki ogromnym zaskoczeniem i to Keith Urban miał podjąć ostateczny krok. Gwiazda kina starała się podobno ratować ich związek.

Rozwód Nicole Kidman - intercyza z klauzulą kokainową

Kiedy w 2006 roku Kidman i Urban pobrali się w Sydney, zdecydowali się podpisać intercyzę. Dokument miał chronić ich majątek, ale zawierał także nietypowe zapisy. Jednym z nich była tzw. klauzula kokainowa – efekt wcześniejszych problemów muzyka z uzależnieniem.

Na mocy tej umowy Nicole Kidman zobowiązała się wypłacać mężowi 600 tys. dolarów rocznie pod warunkiem, że będzie trzymał się z dala od narkotyków. Po 19 latach kwota ta mogła wynieść nawet 11,4 mln dolarów. Sam Urban tuż po ślubie trafił na odwyk, który – jak sam podkreślał w rozmowie z Oprah Winfrey – uratował jego życie i małżeństwo.

Kidman i Urban zgromadzili ogromny majątek

Łączny majątek pary szacowany jest na 325 mln dolarów. Obejmuje m.in. nieruchomości w USA i Australii o wartości około 30 mln dolarów. Choć intercyza miała regulować kwestie finansowe, eksperci przewidują, że podział wspólnych dóbr może okazać się skomplikowany – szczególnie jeśli którakolwiek ze stron zakwestionuje jej zapisy.

Na razie żadne z małżonków nie skomentowało publicznie szczegółów rozstania. Nicole Kidman zakończyła niedawno zdjęcia do filmu "Totalna Magia 2" w Londynie i obecnie przebywa z dziećmi w ich wspólnym domu. Keith Urban skupia się na muzyce i trwającej trasie koncertowej.

Rozwód jednej z najbardziej rozpoznawalnych par show-biznesu z pewnością jeszcze długo będzie tematem medialnych nagłówków.

