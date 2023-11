Agnieszka Włodarczyk i zabiegi medycyny estetycznej

Agnieszka Włodarczyk przeżywa wspaniały okres w swoim życiu. W zeszłym roku aktorka urodziła syna Milana, ma teraz szykuje się do ślubu z rekordzistą świata w Ultra Triathlonie Robertem Karasiem. Niedawno narzeczony gwiazdy serialu "13 posterunek" zrobił partnerce zjawiskowe zdjęcie, które momentalnie rozpaliło wyobraźnie fanów. Tak zmysłowej Agnieszki Włodarczyk jeszcze nie widzieliśmy. Co aktorka robi, że tak wspaniale wygląda? Wiele osób podejrzewało, że Agnieszka Włodarczyk korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Jaka jest prawda? Aktorka uznała, że przyszła pora na to, by uciąć plotki i wyjawić, jak jest w rzeczywistości.

Agnieszka Włodarczyk zrobiła mezoterapię igłową

Partnerka Roberta Karasia nie ściemnia. - Ostatnio dostałam od was bardzo dużo wiadomości odnośnie tego, że mam ładną skórę. Bardzo dziękuję. Pytacie mnie, czy stosuję coś oprócz kremów. Oczywiście, że tak. W moim wieku, już trzeba robić jakieś zabiegi, żeby przynajmniej trochę zatrzymać czas. Nie mówię o odmłodzeniu, ale żeby trochę zatrzymać czas. Pytacie mnie, czy robię mezoterapię igłową - tak. Ostatnio też zrobiłam taki zabieg, który ma zadziałać dopiero za 2 miesiące. Jak zadziała, to wam powiem, czy działa i co to było - wyjawiła na Instagramie Agnieszka Włodarczyk. Pytanie tylko, czy efekt nie będzie za bardzo widoczny...