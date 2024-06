Koroniewska zafundowała sobie metamorfozę. Nie takiej reakcji Dowbora się spodziewała

Joanna Koroniewska od wielu lat wierna jest jednej fryzurze. Aktorka nosi długie, blond włosy, uformowane w delikatne fale. Często wiąże je w koński ogon. Jednak żona Macieja Dowbora nie zawsze była blondynką. Na początku kariery nosiła zdecydowanie ciemniejsze włosy. Ostatnio postanowiła zafundować sobie metamorfozę. Nie zmieniła radykalnie koloru włosów, jednak zdecydowała się na bardzo modny w tym sezonie odcień popielatego blondu. Efekty pokazała z dumą na Instagramie, a fanki komplementowały tę zmianę. Chociaż one... bo mąż nawet jej nie zauważył.

Zobacz też: Zatkało nas po tym, co Katarzyna Dowbor publicznie napisała do synowej Joanny Koroniewskiej. I to w urodziny!

Koroniewska zmieniła kolor włosów. Dowbor nie widzi różnicy, fanki owszem

"Dowbor twierdzi, że właściwie to nie widzi różnicy i w sumie to poddaje w wątpliwość, że w ogóle byłam u fryzjera. Nie zna się co?" - napisała Joanna pod filmikiem z efektem przemiany. Fanki różnice zauważyły od razu. Pospieszyły też z pocieszającymi słowami. Okazuje się, ze większość z nich zna tego typu stacje z autopsji. Ich mężczyźni nie zauważają zmian, które kobiety dostrzega w mgnieniu oka. "Mam to samo kiedy wracam od fryzjera", "U mnie też, nawet doszło do tego, że sam mój mąż zaczął szukać mi fryzjera. Przynajmniej z niego był zadowolony. Piękna fryzura pani Joanno!", "Świetnie! Faceci to już chyba tak mają, że zmian nie zauważają", "Oni to nic nie zauważą! Aśka super wyglądasz" - chwalą internautki. My również widzimy różnice, brawo!

Zobacz też: Odkopaliśmy stare zdjęcia Dowbora i Koroniewskiej. Tak zmienili się te przez lata

Zobacz w galerii, jak przez lata zmienili się Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

Sonda Czy uważasz, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor stanowią dobraną parę? Tak Nie Nie mam zdania