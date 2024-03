„Kosmici” zawitali na Bemowo. Niebawem dotrą do innych miast w Polsce!

Sobotnia premiera „Kosmitów” w reżyserii Anny Sandowicz przyciągnęła na warszawskie Bemowo tłumy miłośników teatru. Widownia była wypełniona po brzegi. Zgromadzonych gości oraz Burmistrza Bemowa powitała na scenie Agnieszka Kałuża.

O czym są „Kosmici”?

„Kosmici” są drugą lecz zupełnie niezależną częścią serii, rozpoczętej spektaklem „Baby Shower”. Spektakl „Kosmici”, to komediodramat o męskiej przyjaźni w zabawnym, ale niepozostawiającym bez refleksji wydaniu. To historia pełna zabawnych zwrotów akcji, ale również zderzenie się bohaterów z ich problemami, niełatwą codziennością, męskim ego i oczywiście próbą zrozumienia świata kobiet. A to może nie być łatwe. Czy mężczyźni są z innej planety niż Kobiety? A może to właśnie Panowie przybyli z odległe, dalekiej galaktyki? Jaki jest tak naprawdę męski „Kosmos”? Czy ich przyjaźń przetrwa, przekonacie się sami. A wszystko w otoczeniu wyjątkowej autorskiej muzyki i piosenek. Spektakl trwa około 70 minut. W sztuce zobaczyliśmy znanych i lubianych aktorów. Kolejne postaci grają naprzemian: Marek: Maciej Radel/Wojciech Sikora, Tomasz: Tomasz Ciachorowski/Paweł Izdebski, Kuba: Michał Rolnicki/Dawid Czupryński, Robert: Krystian Kukułka/Patryk, Pniewski Gabryś: Patryk Cebulski/ Michał, Kurek.

Za reżyserię odpowiedzialna jest Anna Sandowicz. Scenariusz napisała Maria Marcinkiewcz-Górna. Muzykę Marek Lipski. W teksty piosenek, scenografię i kostiumy serce włożyła Katarzyna Piątosa-Kuśmierczyk. Choreografia to zasługa Anny Głogowskiej. Reżyseria świateł i nagłośnienie: Waldemar Piątosa. Przygotowanie wokalne: Małgorzata Kustosz-Piątosa.

Na widowni, by podziwiać premierę „Kosmitów” zasiedli, min.: Anna Głogowska, Kamila Kamińska, Patryk Cebulski, Michał Rolnicki, Patryk Pniewski, Anna Sandowicz, Joanna Moro, Wojciech Sikora, Agnieszka Mrozińska i Alex Mroziński, Monika Dryl.

Spektakl można już oglądać w całej Polsce. Gdzie? Najlepiej śledzić stronę i social media Teatru Kultura.