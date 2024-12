Koszmar Ewy Lubert. Miała 11-centymetrowego mięśniaka, zdradziła, co jej groziło i pokazała zdjęcia ze szpitala

Ewa Lubert jest bardzo wysportowaną kobietą, która trenuje fitness, dba o dietę i suplementację. A jednak musiała iść po nóż! I wcale nie mamy na myśli operacji poprawiającej urodę, a ratującą zdrowie. Żona Tomasza Luberta przyznała, że ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne, choć wcześniej nie dawała o tym znać. W sieci pokazywała zdjęcia swojej szczupłej, umięśnionej sylwetki, która świetnie prezentowała się i w bikini, i w eleganckich kreacjach na czerwonym dywanie, i w stroju do ćwiczeń.

Niewiele osób wiedziało, z czym Ewa Lubert zmaga się w domowym zaciszu. A zmagała się z mięśniakiem, niezłośliwym guzem nowotworowym, który jednak mógł przeistoczyć się w guz złośliwy. Lubert zrobiła, co się dało, aby się go pozbyć.

Na instagramowym profilu Lubert pojawił się wpis tak bardzo różny od poprzednich postów. Ewa opublikowała swoją historię walki o zdrowie i zdjęcia ze szpitala.

DZIEWCZYNY, TEN POST MA BYĆ DLA WAS PRZESTROGĄ I MOTYWACJĄ DO TEGO, ABY BADAĆ SIĘ KAŻDEGO ROKU, RÓWNIEŻ USG ginekologicznym transwaginalnym! Miałam mięśniaka 11 cm! Dlaczego tak dużego? - zaczęła Lubert.

I dodała:

Kiedy się o nim dowiedziałam, był mały, ale wielu lekarzy (niestety trafiłam na złych) mówiło, aby go tylko obserwować. Kiedy zwiększył się do 6 cm, okazało się, że jest w fatalnym miejscu i połączony z wieloma innymi narządami, co w przypadku operacji groziło usunięciem innych narządów. Nie mogłam brać hormonów, aby się zmniejszył. Pamiętajcie też dziewczyny, że jak szybko rośnie mięśniak, to jest zagrożenie, że zmieni się w mięsaka.