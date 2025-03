Koti Dykiel z nowym hitem! "PILATES" podbije wiosenne playlisty?

"Love is Blind: Polska" – casting do nowego reality show Netfliksa! Jak się zgłosić?

Kilka dni temu światło dzienne ujrzał klip do najnowszego singla Koti Dykiel – "PILATES", który zapowiada nadchodzącą płytę artystki! To utwór, który ma wszelkie predyspozycje, by stać się przebojem wiosny, a jego viralowy potencjał jest niezaprzeczalny.

"PILATES" to klubowa kompozycja, w której ironia i zabawa splatają się z tematem pogoni za idealnym ciałem, modą i obsesją na punkcie bycia fit. Koti w swoim charakterystycznym, dowcipnym stylu prowadzi słuchacza przez świat influencerów i show-biznesu, w którym fitnessowe wyzwania i perfekcyjnie wystylizowane zdjęcia rządzą rzeczywistością mediów społecznościowych.

Jednak utwór to nie tylko krytyczne spojrzenie na ten trend – artystka jednocześnie zachęca do ruchu i aktywności fizycznej, motywując słuchaczy do ćwiczeń. Koti bawi, ale i inspiruje, podkreślając, że dobra forma to nie tylko wygląd, ale i świetne samopoczucie.

Klip do "PILATES" to dzieło Mikołaja Dobrowolskiego, który odpowiada zarówno za muzykę, jak i reżyserię teledysku. Na ekranie obok Koti zobaczymy także Inez Ciałowicz, Kamila Bużka oraz Daniela Borzewskiego – znanego tancerza i wokalistę.

Koti Dykiel z lekkością i humorem opisuje codzienność świata influencerów, ukazując jego blaski i cienie w ironicznej, ale niezwykle energicznej oprawie muzycznej. Nie brakuje momentów, które sprawią, że trudno usiedzieć w miejscu – "PILATES" to piosenka, która zachęca do ruchu i zabawy.

Czy jesteście gotowi na wiosnę pełną energii, humoru i odrobiny sarkazmu? Sprawdźcie klip, ćwiczcie z Koti i pozwólcie, by ten kawałek stał się waszym soundtrackiem na nadchodzące miesiące!

A Wy, co myślicie, gdy słyszycie słowo "PILATES"?