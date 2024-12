Wystarczy 5 minut ćwiczeń dziennie, aby mieć zgrabne ramiona po 50-tce. Prosty trening dla seniorek. Ćwiczenia na ramiona

Wystarczy 1 rzecz dodana do ciemnego prania, aby ubrania były idealnie czyste. Wrzuć do bębna i nastaw pralkę, a wyjmiesz intensywnie czarne rzeczy. Pranie czarnych ubrań

Z wiekiem nasza skóra traci swoją elastyczność, a metabolizm zwalnia, przez co ciało nie wygląda już tak, jak kiedyś. Dlatego tak ważna jest regularna aktywność fizyczna, która wspaniale wpłynie nie tylko na wygląd, ale też na nasze zdrowie. I wcale nie trzeba wykonywać morderczych treningów, czy ćwiczyć na siłowni. Nawet krótki trening w domu niesie wiele pozytywnych skutków dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także wyglądu. Należy pamiętać, że aktywność fizyczna postrzegana jest za najskuteczniejszą formę wytwarzania endorfin, co ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie. Jedną z partii ciała, która zdecydowanie nie prezentuje się najlepiej po 50-tce są ramiona. Obwisłe ramiona to wstydliwy problem wielu kobiet po 50-tce. Skóra traci jędrność i nie wygląda estetycznie, a jeśli jesteś fanką bluzek i sukienek na ramiączkach, z pewnością zrobisz wszystko, by Twoje ramiona znów wyglądały atrakcyjnie. Ćwiczenia na ramiona, tzw. pelikany mają za zadanie ujędrnić i ukształtować tylną część ramion. Wystarczy poświecić dosłownie 5 minut dziennie na ćwiczenia, aby mieć zgrabne ramiona nawet po 50-tce.

Ćwiczenia na zgrabne ramiona dla kobiet po 50-tce

Poniżej opisaliśmy trzy proste ćwiczenia na ramiona, które są idealne dla kobiet po 50-tce. Śmiało można je wykonać w domu. Jednak zanim rozpoczniesz trening, zadbaj o odpowiednią rozgrzewkę mięśni i ich rozciągnięcie. Do treningu potrzebujesz jedynie maty do ćwiczeń i hantli o wadze 0,5-1 kg.

Stań z wyprostowanymi plecami i wciągniętym brzuchem. Ramiona wyciągnij na boki, a następnie zamknij na wysokości klatki piersiowej. To ćwiczenie na obwisłe ramiona powtarzaj przez 40 sekund. Stań w rozkroku ze stopami ułożonymi na szerokość bioder. Do każdej ręki weź ciężarek (na początek ćwicz z lekkimi o wadze 0,5 kg) i zginaj ręce w łokciach. Zrób 20 powtórzeń. Połóż się na macie, na brzuchu. Wyprostu ręce, ugnij kolana i przyjmij pozycję do pompki. Powoli opuszczaj ciało, uginając ręce w łokciach, a następnie prostuj. Zrób 20 powtórzeń.