Antek Królikowski po tym, jak pod koniec lutego został zatrzymany przez policję i poddany badaniom narkotestem, w tym tygodniu usłyszał zarzut kierowania samochodem osobowym „pod wpływem substancji psychotropowej w postaci delta 9 tetrahydrokannabinolu”. – Został przesłuchany w charakterze podejrzanego, usłyszał zarzut kierowania samochodem osobowym pod wpływem substancji psychotropowej. Nie przyznał się do zarzutów. Złożył wyjaśnienia – poinformowała nas Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka PO w Warszawie.

Po przesłuchaniu na komendzie policji Antek Królikowski wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia, co dokładnie wykryto w jego organizmie.

"Został mi postawiony zarzut prowadzenia pod wpływem THC wyłącznie w oparciu o ujawnione stężenie THC we krwi. Stężenie wynika z zażycia marihuany medycznej, kupionej w aptece, w oparciu o zalecenie lekarza. Zażyłem leki około 15 godzin przed prowadzeniem pojazdu.Powszechną wiedzą jest, że efekt psychoaktywny po zażyciu marihuany, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, trwają około 4 godzin od zażycia, w przypadku waporyzacji. Podobne w tym zakresie są zalecenia lekarza, który prowadzi moje leczenie marihuaną.Na tym etapie dążymy do ustalenia, czy prokuratura realizowała pisemny wniosek mojego obrońcy, o zabezpieczenie nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy Policji, który będzie wg mnie kluczowym dowodem potwierdzającym, w jakim rzeczywiście byłem stanie w chwili zatrzymania mnie przez Policję" - napisał Antek w oświadczeniu.

Na Instagramie opublikował też treść swoich zeznań na komendzie. Kilka informacji szokuje!

Chorujący na stwardnienie rozsiane Antek Królikowski za poleceniem lekarzy przyjmuje medyczną marihuanę, którą kupuje w aptece. Opisał jej działanie.

"Od ostatniego rzutu w 2021 zacząłem stosować marihuanę w celu niwelowaniu objawów choroby, w tym stanów depresyjnych, poprawy ogólnego samopoczucia, niwelowania stanów zapalnych, leczenie bezsenności, w tym poprawy jakości snu. Marihuana pomogła mi dodatkowo zrezygnować z używania alkoholu" - powiedział Antek w zeznaniach.

W dalszej części dowiadujemy się, że Joanna Opozda miała utrudniać mu leczenie marihuaną medyczną. Aktor musiał zapłacić jej aż 45 tys. zł.

"Do lutego 2022 roku leczenie marihuaną było dla mnie bardzo utrudnione, z uwagi na dezaprobatę mojej ówczesnej partnerki, która traktowała marihuanę tak samo, jak twarde narkotyki czy alkohol. W trosce o ratowanie małżeństwa z matką mojego dziecka podpisałem nawet oświadczenie, że za każdorazowe wykrycie THC w moim organizmie zapłacę 15 tysięcy zł, co też trzykrotnie uczyniłem. Dopiero po rozstaniu z moją ówczesną partnerką, w lutym 2022 roku wdrożyłem regularne i w pełni świadome leczenie marihuaną, co przełożyło się na zanik kolejnych codziennych dolegliwości układu nerwowego" - czytamy w zeznaniach Królikowskiego.