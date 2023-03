Królowa Życia nie wytrzymała! Mocne słowa o Janie Pawle II. "Jestem wkur***!"

Dagmara Kaźmierska popularność i sławę zyskała dzięki programowi "Królowe Życia". Choć reality-show jakiś czas temu zostało zdjęte z anteny, to celebrytka prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie sprzedaje luksusowe ciuchy ze swojego butiku. Na jednej z transmisji, Królowa Życia stanęła w obronie Jana Pawła II. Celebrytka nie wytrzymała i z jej ust padły bardzo ostre słowa. - Nie jest mi teraz do śmiechu. Jestem wkur***. Nikt nie widzi jego zasług, które zrobił dla naszego kraju - powiedziała 47-latka. Kaźmierska dała się poznać jako wierząca i praktykująca katoliczka, a jej pielgrzymkę do miejsc świętych śledziły w programie miliony Polaków. Wspólnie ze swoim najlepszym przyjacielem, Jackiem Wójcikiem, odwiedziła Jasną Górę czy świątynie Św. Jakuba w Santiago de Compostela. To nie wszystko, co Kaźmierska powiedziała o Janie Pawle II!

Dagmara Kaźmierska ostro o aferze z Janem Pawłem II. "Ch** wie"

Królowa Życia wyznała, że w jej domu i domu jej rodziców znajdują się obrazy z Janem Pawłem II. W mocny sposób zaznaczyła, że nie godzi się na to, jaka fala hejtu wylewa się teraz na Karola Wojtyłę. Co ciekawe, w swoją wypowiedź wplątała również wątek Lecha Wałęsy.

- Denerwuje mnie ta cała nagonka na naszego papieża. Nikt nie pamięta jego zasług, tylko to, że tuszował pewne sprawy, a prawda jest taka, że gdyby nie on i nie Lech Wałęsa, to ch** wie, jak by było - grzmiała podczas transmisji przebojowa celebrytka.

Dagmara Kaźmierska nie jest pierwszą osobą ze świata polskiego show-biznesu, która po reportażu "Franciszkańska 3" stanęła w obronie Jana Pawła II. Wcześniej w mediach społecznościowych murem za papieżem stanęli między innymi: Maciej Musiał, Ivan Komarenko czy Ida Nowakowska.

Co myślicie o wypowiedzi Królowej Życia?

