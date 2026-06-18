Krupińska z dekoltem do pępka, a Markowska cała w koronce. Ale to Maja Ostaszewska skradła show!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-18 7:33

W środowy wieczór odbyło się uroczyste otwarcie nowego butiku Paprocki & Brzozowski. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd show-biznesu, które często sięgają po stylizacje od tego modowego duetu. Większość gości postawiło na klasyczną czerń i biel. Na ich tle szczególnie wyróżniała się Maja Ostaszewska.

Gwiazdy na otwarciu atelier Paprocki & Brzozowski

Fani polskiej mody muszą zapamiętać nowy adres na warszawskiej mapie. Przy ulicy Wiejskiej 17 otwarto wspólne marek Paprocki Brzozowski i Pako Lorente. To połączenie prestiżowego krawiectwa dla kobiet oraz mężczyzn.

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski od lat tworzą zgrany duet projektantów. Ich kreacje chętnie wybierają największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że w środowy wieczór licznie stawiły się na otwarciu nowej pracowni.

Na ściance zapozowały m.in. Maja Ostaszewska, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Paulina Gałązka, Anna Markowska, Paulina Krupińska czy Reni Jusis.

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Maja Ostaszewska w różowej koronce na ściance

Podczas środowego wydarzenia zdecydowanie dominowały dwa kolory - czerń i biel. Główni gwiazdorzy wieczoru zaprezentowali się w eleganckich czarnych garniturach. Cała na czarno przybyła również Paulina Krupińska. Prowadząca "Mam Talent" miała na sobie czarną suknię z głębokim dekoltem, na którą narzuciła marynarkę. Na czarny garnitur zdecydowała się też Julia "Maffashion" Kuczyńska.

Reni Jusis prezentowała się niezwykle elegancko w kremowym komplecie złożonym z szerokich spodni i marynarki. Od stóp do głów w biel odziana była znana makijażystka Magdalena Pieczonka. Jasne barwy wybrała też Paulina Gałązka. Finalistka ostatniej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" elegancką białą koszulę połączyła z oryginalną spódnicą.

Na tle czarno-białych stylizacji zdecydowanie wyróżniała się Maja Ostaszewska. Aktorka zaskoczyła połączeniem różu i modnego brązu w koronkowym wydaniu. 

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Gwiazdy na otwarciu butiku Paprocki & Brzozowski
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PAULINA GAŁĄZKA
ANNA MARKOWSKA
MAJA OSTASZEWSKA
PAULINA KRUPIŃSKA
PAPROCKI & BRZOZOWSKI
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