Krzysztof Baranowski udowadnia, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Bo chociaż od blisko czterech lat jego żona ciężko choruje i prawdopodobnie już go nie pamięta, nie przestał jej kochać. Robi też wszystko, by nie cierpiała. - Jest na specyficznych lekach. Nie wiem, czy jest z nią lepiej, czy gorzej, po prostu trzeba czekać. Ale może nie ma tych utrapień codziennych? Może ten jej świat jest spokojny? A może nawet na swój sposób szczęśliwy? - mówił kilka miesięcy temu. - Muszę stwierdzić, że jest w bardzo dobrej formie fizycznej, co od razu podkreślam. Natomiast umysłowo... To już inny świat, nad czym boleję, ale nie mam wpływu - dodał.

Krzysztof Baranowski przekazał nowe informacje o stanie zdrowia Bogumiły Wander. Tak dziś czuje się legendarna prezenterka

Jak wyznał w rozmowie z nami, ostatnimi czasy nie nastąpiła żadna poprawa, ale też pogorszenie stanu Wander. - Dziękuję za zainteresowanie, ale żadnych nowych wiadomości nie mam. Dziś znowu się wybieram do ośrodka - stan Bogusi jest stabilny - usłyszeliśmy. Kiedy zapytaliśmy, czy stara się celebrować z żoną święta, podkreślił, że kocha ją zawsze, a nie tylko "od święta". - Żadnych świąt nie celebrujemy, bo ona tych faktów nie kojarzy, a ja nie zajmuję się nią "od święta". Staram się żyć normalnie: jeżdżę na nartach, startuję w zawodach, planuję rejsy. Wciąż jestem wyczulony na wszelkie sygnały z ośrodka, ale mnie personel uspokaja, że nic się nie dzieje... - zakończył smutno.