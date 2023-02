Krzysztof Ibisz życzy sobie krocie za wpis w internecie!

Urok osobisty, charyzma, serdeczny uśmiech i pełen profesjonalizm w pracy – tak w kilku słowach można opisać zalety Krzysztofa Ibisza, którego tej wiosny zobaczymy nie tylko jako prowadzącego „Taniec z gwiazdami”, a także jako uczestnika show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Przystojny prezenter cieszy się sympatią niemal każdego pokolenia kobiet i mężczyzn. Gwiazdor ma tego świadomość i od lat swoją popularność przekuwa w niezły biznes. Jego twarz wspierała wiele kampanii reklamowych popularnych marek i produktów, ale Ibisz ma ochotę na więcej. W końcu to za każdym razem pokaźny zastrzyk gotówki. Na stronie internetowej celebryty zamieszczono nawet ofertę zachęcająca do współpracy z nim. Wynika z niej również, że Krzysztof chętnie ulokuje jakiś produkt na Instagramie. „Super Express” dowiedział się, że taka współpraca to koszt 20 tys. zł za post reklamowy. To całkiem sporo, ale ulubieniec publiczności z pewnością jest tego wart. Dla porównania Krzysztof Ibisz plasuje się pomiędzy Małgorzatą Kożuchowską (52 l.), której trzeba zapłacić nawet 25 tys. zł za reklamę, a życzącą sobie 7-10 tys. zł za wpis Joanną Koroniewską (45 l.).

