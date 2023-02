Krzysztof Ibisz we wrześniu 2022 r. doczekał się trzeciego dziecka. Wraz z żoną Joanną powitali syna, któremu nadali imię Borys. Ibisz jest więc dumnym tatą 24-letniego Maksymiliana, 17-letniego Vincenta i półrocznego Borysa. Prezenter był gościem podcastu, który prowadzi Damian Michałowski. Wyznał podczas rozmowy, że uczestniczył w ostatnim porodzie i wspierał żonę Asię przez cały "proces trwania ciąży". "Nie można tego porównać z niczym innym, kiedy widzisz, jak młody człowiek pojawia się na świecie. To jest absolutna eksplozja! Płakałem, krzyczałem, parłem razem z Asią, mówiłem, że da radę, przytulałem ją. Nie było dla mnie w życiu większej emocji", wyznał Ibisz. A potem oznajmił, że marzy o córce! Poznajcie szczegóły.

57-letni Krzysztof Ibisz marzy o córce! Rodzina mu się powiększy?! Radosne wieści

Krzysztof Ibisz w podcaście Damiana Michałowskiego zdradził, że marzy mu się córka. I zasugerował, że planuje powiększenie rodziny! To radosne wieści dla każdego, kto lubi dzieci. Prezenter powiedział wprost, co o tym myśli.

"To, żeby córka pojawiła się na świecie, to było moje marzenie i ono jeszcze jest... Natomiast nie masz na to wpływu i miłością obdarzasz, czy to chłopiec, czy dziewczynka. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale to marzenie jest, nie będę ukrywał", powiedział Krzysztof Ibisz.

Fani już są podekscytowani! Tym bardziej, że już wcześniej okrzyknęli Ibisza "dojrzałym tatą". Prezenter spotyka się z falą pozytywnych komentarzy na temat tego, jak wypowiada się na temat żony, ciąży i rodzicielstwa. Wydaje się faktycznie szczerze zainteresowany wsparciem oraz dobrym wychowaniem maluchów i to fani bardzo doceniają. Życzymy wszystkiego dobrego!

Zobacz również poniższą galerię zdjęć: Tak zmieniał się Krzysztof Ibisz

Sonda Lubisz Krzysztofa Ibisza? TAK NIE