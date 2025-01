Krzysztof Ibisz nie wytrzymał! "Daj mi odsapnąć". Oj, to trudny temat

Krzysztof Ibisz dzieci, żony

Krzysztof Ibisz ma nieco zagmatwane życie prywatne. Słynny prezenter trzy razy się żenił i cztery raz zostawał ojcem. Pierwszy syn - Maksymilian - to owoc małżeństwa z Anną Zejdler. Chłopak, a właściwie mężczyzna, ma już 25 lat i uchodzi za przystojniaka. Niektórzy twierdzą, że jest on bardziej urodziwy nawet od swojego wiecznie młodego ojca. Drugi syn Krzysztofa Ibisza - Vincent - też już jest dorosły. 18-stkę obchodził w zeszłym roku. Jego mamą jest Anna Nowak-Ibisz, druga żona gwiazdora Polsatu. Wiele lat wydawało się, że licznik dzieci u Ibisza zatrzyma się na dwójce. W 2021 roku jednak dziennikarz Polsatu wziął ślub z młodszą o 27 lat modelką Joanną Kudzbalską. Już w kolejnym roku urodził się mały Borysek, a dwa lata później- pierwsza córka Ibisza - Helena! Z powodu natłoku obowiązków domowych - w końcu życie z dwójką małych dzieci to nie przelewki - prezenter wziął nawet wolne w pracy i po raz pierwszy od 17 lat (!) nie prowadził wieczoru sylwestrowego w telewizji Polsat. Krzysztof Ibisz bez wątpienia nie należy do najmłodszych ojców. W lutym prezenter kończy 60 lat. Może zatem pora na to, by zostać dziadkiem?

Krzysztof Ibisz nie wytrzymał po tym pytaniu. "Daj mi odsapnąć"

Spytać o to Krzysztofa Ibisza postanowił portal Shownews.pl. To trudny temat... Czy gwiazdor Polsatu jest gotowy na to, by zostać dziadkiem? Po tym pytaniu nie wytrzymał! - Długo jeszcze będę czekał na ten moment, nic się nie zanosi. Generalnie jestem gotowy, chciałbym, natomiast ja mam dziecko, które ma dwa miesiące, więc jest co robić, daj mi odsapnąć - zwrócił się do dziennikarki. Gdyby jednak Krzysztof Ibisz został dziadkiem, to na pewno sprawdziłby się w tej roli.

Nie potrafiłbym być niezaangażowany, bo we wszystko się angażuję, więc tak myślę, że gdybym był dziadkiem, to byłbym zaangażowanym dziadkiem

- podkreślił.

