Krzysztof Ibisz szaleje jak małolat. Czułości na placu zabaw i zjeżdżalnia. Co on wyprawia?!

Krzysztof Ibisz walczy o wolne chwile, by bawić się z rodziną

Wieści "Super Expressu" o tym, że Krzysztof Ibisz ze względu na wiele zobowiązań zawodowych w Polsacie ma rzadziej pojawiać się w programie "Halo, tu Polsat", odbiły się w mediach szerokim echem. Informacje skomentował sam Edward Miszczak (70 l.), szef Ibisza, który ucieszył się, że jego stacja wzbudza tyle zainteresowania.

NIE PRZEGAP: Trzęsienie ziemi w Polsacie. Krzysztof Ibisz znika?! Edward Miszczak już ma zastępcę

Ibisz z młodą żoną i synkiem na placu zabaw

Tym samym potwierdzono nasze informacje, że Krzysztof Ibisz jest w stacji rozchwytywany. Mimo to znajduje czas, by być pełnoetatowym tatusiem dla dwójki szkrabów, których doczekał się z młodziutką żoną Joanną (33 l.). Ostatnio, korzystając w piękniej wiosennej pogody, wybrali się z synkiem Boryskiem na plac zabaw w pobliżu ich domu. Ibisz niczym małolat szalał na huśtawkach i zjeżdżalniach. Nie zapomniał też o żonie, którą co i rusz przytulał i czule całował. Ten to ma energię!

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Ibisz szczerze o dojrzałym ojcostwie. Mówi o ważnej lekcji. "Kiedyś nie miałem tej świadomości"

Jak Krzysztofowi Ibiszowi udaje się łączyć obowiązki zawodowe z byciem ojcem dorastających już dzieci oraz malutkich Boryska i Helenki?

Wychował mnie ksiądz Tarnowski. To był ksiądz, który trochę tak pracował metodą Korczaka z dziećmi. Ja byłem wtedy chłopakiem, zaczynałem być ministrantem. On nas uczył takiej idealnej organizacji - miał wszystko zaplanowane. Ja mam tak samo, czyli dojazdy, rozmowy. To wszystko mi się zgrywa potem w kalendarzu. I jeszcze mam trochę przestrzeń na zmiany. Jestem osobą dobrze zorganizowaną, daję radę wszystko ogarnąć. Mam dwójkę małych dzieci w domu, jeszcze nocki nieprzespane, ale daję radę

- opowiedział niedawno "Super Expressowi".

Zobaczcie w naszej galerii, jak Krzysztof Ibisz szaleje na placu zabaw. Prawda, że coraz młodszy?

Krzysztof Ibisz został wychowany przez księdza. Duchowny nauczył go wielu rzeczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Powrót "Awantury o kasę" w Polsacie z Krzysztofem Ibiszem. Będziesz oglądać? Tak Nie Może Nie wiem