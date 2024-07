Krzysztof Ibisz zaliczył wtopę przy mężu koleżanki. Niezręczna sytuacja

Krzysztof Ibisz poprowadził koncert z udziałem Zakopower

Krzysztof Ibisz w telewizji jest "od zawsze". Do Polsątu trafił w 2000 roku, wcześniej zaliczył pracę w TVP i TVN. Prowadził niezliczoną ilość programów, imprez czy festiwali. Wiosna 2024 Krzysztof Ibisz był gospodarzem kolejnej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Jak zawsze swoją pracę wykonywał znakomicie, choć części widzów nie podobało się to, jak gwiazdor Polsatu komentował odejście z show Dagmary Kaźmierskiej. Tym razem Krzysztof Ibisz zaliczył konkretną wtopę. Smaczku całej sytuacji dodaje to, że słowa prezentera odnosiły się do męża jego koleżanki - Pauliny Krupińskiej, z którą gwiazdor Polsatu niedawno bawił się na kolacji zorganizowanej przez jedną z firm produkujących makarony. Paulina Krupińska od niemal sześciu lat jest żoną Sebastiana Karpiela-Bułecki. Koncert z jego udziałem w Uniejowie poprowadził nie kto inny jak Krzysztof Ibisz.

Krzysztof Ibisz zaliczył wtopę. Nazwał męża Pauliny Krupińskiej kuzynem

Zespół Zakopower, w którym śpiewa mąż Pauliny Krupińskiej, był jedną z gwiazd Earth Festival w Uniejowie. Proekologiczna impreza odbywała się pod hasłem "Kocham ten kraj". Zapowiadając występ góralskiej kapeli, Krzysztof Ibisz zaliczył wtopę. Gwiazdor telewizji Polsat nazwał bowiem Sebastiana Karpiela-Bułeckę kuzynem innego członka grupy Zakopower. Mężczyzna jest jednak nie kuzynem, tylko bratankiem wokalisty, co mąż Pauliny Krupińskiej szybko sprostował. Zrobiło się niezręcznie, ale na szczęście dla Krzysztofa Ibisza wątek ten nie został pociągnięty, a muzycy zabrali się do grania i śpiewania. Na przyszłość jednak prowadzący musi się lepiej przygotować. Z drugiej strony wtopa każdemu może się zdarzyć. Nawet takiemu wyjadaczowi i profesjonaliście jak Krzysztof Ibisz. Ciekawe, czy podczas następnego spotkania Paulina Krupińska wypomni Krzysztofowi Ibiszowi wpadkę.

Zresztą słynny prezenter może być w pewnym stopniu usprawiedliwiony. W końcu Krzysztof Ibisz przeżywa teraz to, że po raz czwarty zostanie ojcem. W takich sytuacjach można być nieco rozkojarzonym.

