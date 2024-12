Krzysztof Respondek we wspomnieniach żony i córek. Łzy same napływają do oczu

Krzysztof Respondek odszedł przedwcześnie

22 grudnia 2024 media obiegła wiadomość o śmierci Krzysztofa Respondka. Fani oraz bliscy kabareciarza nie mogli w to uwierzyć. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Jeszcze kilka dni wcześniej występował na firmowej wigilijce. "Nikt nie podejrzewał, że zaraz go z nami nie będzie" - mówiła jego koleżanka po fachu, Joanna Bartel.

Po powrocie do domu źle się poczuł. Jego żona, Katarzyna, zadzwoniła po pogotowie. W chwili, gdy zabierano go do szpitala był nadal przytomny. Podobno w karetce nie tracił swojego słynnego poczucia humoru i żartował z ratownikami. Niestety, po drodze jego stan znacznie się pogorszył. Nastąpił kryzys i podjęto resuscytację, która trwała ponad godzinę. Po przyjeździe do kliniki Religi w Zabrzu Krzysztof Respondek od razu trafił na stół operacyjny.

Lekarze przez trzy dni walczyli o jego życie. Niestety, nie udało się go uratować. Członek kabaretu "Raki" zmarł mając zaledwie 54 lata. Jego śmierć opłakiwała nie tylko rodzina, ale również całe środowisko artystyczne oraz fani. We wzruszających słowach wspomniała go Katarzyna Cichopek, kilka słów od siebie opublikował Krzysztof Ibisz. Agata Młynarska opisała go jako "człowieka o wielkim sercu, talencie, humorze, uroku".

Krzysztof Respondek we wspomnieniach żony i córek

Krzysztof Respondek przez ponad dwadzieścia lat szedł u boku ukochanej żony, Katarzyny. Para doczekała się dwóch córek - Antoniny oraz Florentyny. Rok po śmierci jego śmierci panie zasiadły w studiu "Halo, tu Polsat". Zmarłego wspominają z uśmiechem. W rozmowie z Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży opowiedziały o mężu i ojcu.

Zabrzmi to, jak banał, ale Krzysiu roznosił radość. To dziwnie zabrzmi, bo jesteśmy w żałobie, ale wspominamy go z uśmiechem, z radością, którą nam każdego dnia dawał - powiedziała Katarzyna Respondek.

Wyznała również, że wspominają go każdego dnia. Wyraźnie wzruszone córki stwierdziły, że brakuje im jego rad. Córki Respondka wyznały, że chociaż tryb jego pracy powodował, że często nie było go w domu, to zawsze mogły na niego liczyć.

Ukochane kobiety aktora opowiedziały również o wydanej niedawno książce "Krzysztof Respondek. Taki świat kupiłem" Magdaleny Kędzierskiej-Zaporowskiej. Wdowa po artyście stwierdziła, że autorka książki nigdy nie miała okazji go poznać osobiście, to udało jej się bardzo dobrze opisać Krzysztofa.

On nosił też w sobie taką tajemnicę i ta tajemnica gdzieś zostanie z nami, natomiast to jest prawdziwa opowieść o Krzysiu. Autorka książki nie znała osobiście Krzysia, natomiast poruszona tą informacją o jego odejściu, postanowiła, że odezwie się do mnie i stworzy taką opowieść, rozmawiając z prawie 30 osobami. Myślę, że stworzyła prawdziwą historie o nim - wyznała Katarzyna.

Widocznie wzruszona Agnieszka Hyży podczas rozmowy w pewnym momencie musiała otrzeć łzy. Zauważyła też, że pani Katarzyna nosi obrączkę męża zawieszoną na złotym łańcuszku. Po tym zapytała córki Respondka o to, jakim byli małżeństwem.

Byli parą idealną, małżeństwo bez wad. (Tata) przemierzał ogromne liczby kilometrów, żeby być z mamą po występie, obudzić się w domu - odpowiedziała młodsza z córek, Florentyna.

