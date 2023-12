Wzruszające, co Krzysztof Respondek o niej mówił! Kim jest żona zmarłego aktora?

Krzysztof Respondek zmarł na zawał serca

Wiadomość o tym, że nie żyje Krzysztof Respondek, przekazał jego przyjaciel Krzysztof Hanke. Panowie razem występowali w kabarecie Rak i w kultowym - szczególnie dla mieszkańców Śląska - serialu "Święta Wojna". Krzysztof Hanke zdradził także kulisy zupełnie niespodziewanej śmierci Krzysztofa Respondka. - Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 - przekazał zrozpaczony artysta w rozmowie z portalem ślązag.pl. W życiu zmarłego artysty szczególne miejsce zawsze zajmowała rodzina. Jego córka Antonina poszła w ślady ojca. Występowała nawet z nim w serialu "Barwy szczęścia". Aktor zawsze mógł też liczyć na swoją małżonkę Katarzynę

Kim jest żona Krzysztofa Respondka? Wiele jej zawdzięczał

O żonie Krzysztof Respondek nie mówił często. W 2008 roku jednak - w rozmowie z "Super Expressem" - padły z jego strony niezwykle wzruszające słowa o swojej kobiecie. - Każdy ma taki wewnętrzny głos, który mu podpowiada. Jedni twierdzą, że to Anioł Stróż, inni, że szatan, a ja wiem, że to głos mojej żony. Wiele jej zawdzięczam. Bez jej pomocy nie dałbym sobie rady, nawet tekstu uczy się ze mną - zdradził aktor. Krzysztof Respondek stwierdził także, że ich związek cementuje... rozłąka. - Kiedy po tygodniu nieobecności wracam do domu, na nowo muszę podrywać Kasię - mówił. Pani Katarzyna z zawodu jest nauczycielką. Może dlatego tak dobrze kierowała karierą męża. - Żona jest takim moim osobistym menadżerem. Ona mi doradza, czy przyjąć rolę. Ona namówiła mnie też do udziału w programie "Jak oni śpiewają" i przyjęcia roli w serialu "Naznaczony". I były to strzały w dziesiątkę - mówił Krzysztof Respondek w "Twoim Imperium".

