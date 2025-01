Krzysztof Rutkowski w futrzanej czapie większej niż afro jego żony. Co za stylówka z okazji WOŚP!

Czapa wielka jak serce Krzysztofa Rutkowskiego

Krzysztof Rutkowski doskonale wie, jak przyciągać uwagę – i to nie tylko dla rozrywki czy własnej promocji. W dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza wszystkich do udziału w swojej aukcji charytatywnej. Na Allegro można wylicytować... przejażdżkę słynnym „Turem”! Jak sam pisze na swoim profilu:

Każdy gest, dobry uczynek jest wart naszego wysiłku, aby pomóc innym!!! Przypominam, iż na Allegro możecie wylicytować przejażdżkę Turem!!! Kto dziś pomaga? A z kim widzimy się @manufakturalodz, gdzie na rynku Manufaktury już możecie obejrzeć nasze pojazdy. Wspieramy @sztab_wosp_manufaktura @fundacjawosp ❤️ Pozdrawiamy Was gorąco ze słońcem w sercu.

Tak Rutkowscy wspierają Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Choć dla wielu Rutkowski to przede wszystkim nieustraszony detektyw, choć bez licencji, to warto zauważyć, że ma on także serce do pomagania. Co roku angażuje się w finały WOŚP, łącząc swoją barwną osobowość z chęcią wsparcia tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Jego słynne pojazdy, w tym „Tur”, nie tylko robią wrażenie na drogach, ale też przyciągają uwagę w szczytnym celu.

W tym roku Rutkowski i jego ekipa goszczą na rynku Manufaktury w Łodzi, gdzie można podziwiać jego słynne pojazdy i poczuć ducha wspólnej pomocy. Jego obecność na finale WOŚP to dowód, że nawet twardziele potrafią pokazać swoje ciepłe i serdeczne oblicze. Rutkowski przyciąga wzrok, ale i serca. Bo czy to fryzura, wielka czapa, czy wielki „Tur” – zawsze liczy się to, co robi się dla słabszych.

WOŚP – kiedy gwiazdy jednoczą się w pomocy

Rutkowski nie jest jedyną osobą, która w tym roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy swoimi aukcjami. Wśród innych gwiazd, które zaangażowały się w tegoroczny finał, znalazło się mnóstwo inspirujących inicjatyw. Na przykład Robert Lewandowski przekazał na aukcję swoją koszulkę z autografem, a Dawid Podsiadło zaproponował wyjątkową możliwość spędzenia czasu na swoim koncercie za kulisami. Natomiast Magda Gessler zaprosiła na wspólną kolację, a Anna Lewandowska na trening personalny.

Tegoroczna edycja WOŚP obfituje w niezwykłe okazje, które pokazują, że działanie na rzecz innych może łączyć ludzi z różnych środowisk. Każdy, kto weźmie udział w aukcjach, nie tylko zdobywa wyjątkowe doświadczenia czy przedmioty, ale także realnie pomaga w zbieraniu środków na ważny cel. Jak widać, nawet największe gwiazdy potrafią wyjść poza swój świat, by podać pomocną dłoń – i w tym właśnie tkwi magia WOŚP.

