Tylko u nas! Znamy szczegóły nowego programu Krzysztofa Rutkowskiego

Świat filmu w żałobie. Odszedł David Lynch. To on stworzył "Dzikość serca" i "Miasteczko Twin Peaks"

Gwiazda sieci zmarła po ciężkiej chorobie. Słowa jej córki poruszają do łez

Jest oficjalna data startu „You Can Dance”! Dowbor już zaciera rączki

Monika Jarosińska dostaje niemoralne wiadomości od mężczyzn. Wiemy, co na to jej mąż. Nie do wiary

Krzysztof i Maja Rutkowscy po raz kolejny przyciągnęli uwagę swoich fanów. Niedawno opublikowany przez nich w mediach społecznościowych filmik wywołał lawinę komentarzy i spekulacji. Powód? Para zapowiedziała nowy program, który już wkrótce zadebiutuje na antenie TVN.

– Jedziemy do TVN-u, bo podpisujemy umowę na nowy program – ujawnił Krzysztof Rutkowski w wideo. – Jak myślicie, w jakim nowym programie wystąpimy? – dodała Maja Rutkowski, zachęcając fanów do zgadywania. – Będziemy we dwoje! – uzupełnił mężczyzna.

Choć para wciąż nie ujawniła szczegółów dotyczących nowego formatu, udało nam się dowiedzieć nieco więcej o planowanej produkcji.

Przeczytaj także: Krzysztof Rutkowski mówi "dość". Kultowa fryzura zniknie. Zobaczcie, jak detektyw wyglądał kiedyś!

Kiedy premiera nowego programu Rutkowskich?

Jak udało nam się dowiedzieć, premiera programu Krzysztofa i Mai Rutkowskich planowana jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Nowy format odsłoni kulisy ich zawodowego życia i pokaże, jak wygląda ich codzienna praca w branży detektywistycznej.

Nowy format pokaże, jak Krzysztof i Maja pracują na co dzień oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się w swojej profesji. Program ma ukazywać pracę Rutkowski Patrol, a także być dynamiczny, pełen akcji, z elementami charakterystycznego stylu Krzysztofa: "3, 2, 1, bomba, gleba i pozamiatane!" – zdradza nasz informator.

Nagrania w trudnych warunkach

Co ciekawe, program ma być realizowany głównie w nocy. To pokazuje, że Rutkowscy nie boją się wyzwań ani pracy w trudnych warunkach. Ich działania w branży detektywistycznej często wiążą się z nietypowymi godzinami, a widzowie będą mogli zobaczyć to wszystko na ekranie.

Choć szczegóły programu Rutkowskich pozostają owiane tajemnicą, jedno jest pewne – będzie ciekawie. Fani Rutkowskich już teraz mogą zacierać ręce, czekając na premierę, która ma szansę stać się prawdziwym hitem pierwszych miesięcy 2025 roku.

TVN kusił Rutkowskich od lat

To nie pierwszy raz, kiedy TVN zainteresował się słynną parą. W przeszłości proponowano im udział w takich programach jak "Azja Express", a Maję próbowano przekonać do występu w reality show "Królowa przetrwania".

Co istotne, Krzysztof Rutkowski ma już na koncie telewizyjne sukcesy. W przeszłości wystąpił w serialu dokumentalnym "Detektyw", gdzie pokazywano jego brawurowe akcje, dramatyczne pościgi, zasadzki i ryzykowne prowokacje.

Krzysztof Rutkowski dał żonie auto za MILION złotych. Tak wyglądała ich 5. rocznica ślubu. Winnica, kryształy i Maja w skrzydłach anioła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.