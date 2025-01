Tak gwiazdy grają z WOŚP. Kolacje, zaproszenia na plan, kultowe ubrania albo... wjazd na chatę

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórki uliczne i koncerty, ale także emocjonujące aukcje charytatywne, w których rokrocznie biorą udział gwiazdy polskiego show-biznesu, sportowcy, artyści oraz osoby publiczne. Gwiazdy prześcigają się w pomysłach na to, jak zdobyć jak największą kwotę dla WOŚP i chorych dzieci. Kurtka Chylińskiej, koncert Wiśniewskiego, randka z Gessler, lekcja tańca sam na sam z Danilczukiem... Sprawdźcie, co jeszcze można zgarnąć!