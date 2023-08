Krzysztof Skiba wbił się w weselny garnitur. Izabela Janachowska bez ogródek: "Nie ma najłatwiejszej sylwetki..."

Skiba potrafi zaskakiwać. Jego życie prywatne obfituje w ostatnim czasie w niespodzianki - nagły rozwód, błyskawiczne zaręczyny i intensywne przygotowania do ślubu. A już wkrótce zobaczymy go na ślubnym kobiercu. Ślubu ma mu udzielić sama prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Impreza ma odbyć się w plenerze, a uczestniczyć w niej mają tylko najbliżsi muzyka i jego ukochanej. Para co jakiś czas poszcza w eter drobne szczegóły dotyczące uroczystości - wiemy już jaką suknię będzie miała panna młoda i jakie wybrała menu na wesele. Również muzyk pochwalił się weselną stylizacją. I tu zaskoczył wszystkich, nawet samą Izabele Janachowską, która już wiele młodych par ubierała na ten najważniejszy dzień w ich życiu.

Janachowska o ślubnej stylizacji Krzysztofa Skiby

W niedawnej wypowiedzi dla Faktu Janachowska stwierdziła, że Skibie będzie bardzo trudno dobrać właściwy garnitur, bo, jak to określiła" nie ma on łatwej sylwetki. Dodała też, że pana młodego ponad miarę jest znaczne trudniej ubrać niż pannę młodą. - Zobaczymy, ciekawa jestem, jak on sam się wystylizuje, bo Skiba nie ma najłatwiejszej sylwetki. Znalezienie odpowiedniej stylizacji dla niego jest bardzo trudne – zaczęła bezceremonialnie. Mogę powiedzieć, że na podstawie doświadczenia, które zdobyłam w moim programie, łatwiej się ubiera panny młode ponad miarę niż panów młodych - przyznała bezceremonialnie.

Skiba szybko znalazł odpowiedni garnitur i zdobył się na dziwne wyznanie

Tymczasem Krzysztof Skiba nie dość, ze znalazł odpowiedni strój, to jeszcze prezentuje się w nim nienagannie. Widać, że starania, jakie podjął by poprawić sylwetkę i formę, nie poszły na marne. Zgubione kilogramy pozwoliły znaleźć garnitur na miarę wydarzenia. Do tego poczuł się w nim znakomicie: " Powiem Wam w tajemnicy...nigdy bym nie przypuszczał, że w garniaku będę się czuł aż tak dobrze" - wyznał, po czym dodał z zastanowieniem: "A może skończyć już z trampkami i rockowymi koszulkami i grać koncerty w garniturze?". Co myślicie o pomyśle muzyka?

