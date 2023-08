Takim naprawdę mężem był Paweł Królikowski. Awantury, kłótnie i zdrada to nie wszystko!

Krzysztof Skiba przeżywa drugą, a może nawet trzecią, młodość. W marcu dobiegający do 60-tki muzyk ogłosił, że się rozwiódł. Miłość do pięknej Karoliny Kempińskiej zawróciła mu w głowie do tego stopnia, że już dwa tygodnie po rozwodzie ogłosił swój ślub. - Ten rok będzie dla mnie przełomowy. Ostatnio się rozwiodłem, a z Karoliną planujemy ślub - mówił Krzysztof Skiba w rozmowie z "Super Expressem". Zakochany niczym nastolatek lider grupy Big Cyc poważnie podchodzi do ceremonii i chce wyglądać na niej niczym młody Bóg. W maju Krzysztof Skiba chwalił się, że zrzucił już 6 kilogramów, teraz okazało się, że jest go jeszcze mniej! W rozmowie z "Faktem" muzyk zdradził, że schudł już 10 kilogramów. Prawdziwą sensacją jest jednak to, kto udzieli ślubu Krzysztofowi Skibie i Karolinie Kempińskiej.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska udzieli ślubu Krzysztofowi Skibie. Lider grupy Big Cyc ma ważny apel do gości

Lider grupy Big Cyc uchylił rąbka tajemnicy. - Ślubu będzie nam udzielała prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Odbędzie się w plenerze, gdzie będzie specjalnie zbudowana scenografia. Będzie tak po amerykańsku, bo to jest teraz modne. Na pewno nie odbędzie w szarych budynkach urzędu tylko w ładnym zielonym plenerze ze specjalnie zbudowaną bramą - podkreślił Krzysztof Skiba. Impreza ma być raczej kameralna. - Mogę powiedzieć, że zaapelowaliśmy do gości, żeby nie przynosili kwiatów tylko, dali jakiś datek na schronisko dla zwierząt. Będzie taka specjalna skarbonka z pieskiem. A my z tych pieniędzy kupimy karmę dla schroniska w Łodzi, którym się opiekujemy - zdradził muzyk.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Krzysztofa Skiby z młodą narzeczoną Karoliną Kempińską