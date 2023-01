Krzysztof Skórzyński idzie na studniówkę. Nowa fryzura odejmuje mu 10 lat!

Krzysztof Skórzyński kilka miesięcy temu dołączył do ekipy "Dzień dobry TVN", a w programie towarzyszy mu Małgorzata Rozenek. Prezenter został dość ciepło przyjęty przez widzów, dużo lepiej od perfekcyjnej pani domu, której obecność w śniadaniówce już od początku budzi skrajne emocje internautów.

Skórzyński coraz prężniej działa na Instagramie, na którym obserwuje go coraz to większe grono fanów. Najczęściej dzieli się z fanami zdjęciami ze swojej pracy. Czasem jednak zdarza mu się pokazać odrobinę prywaty. Poza pracą Krzysztof jest szczęśliwym mężem Anny, z którą doczekali się trojga dzieci: 13-letniego Antka, 11-letniej Heleny i 5-letniej Marysi. Prezenter opowiedział o nich w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl.

- Wiesz co, dzieci wychowują też rodziców wbrew temu co przez x lat myślało się o rodzinach. Ja mnóstwo czerpię ze swoich dzieci. Staram się obserwować, jak oni reagują na mnie, czego oni ode mnie oczekują. Poza tym staram się być w domu też człowiekiem, który do tego w domu wnosi coś więcej, niż tylko to, że jest – oświadczył Skórzyński.

Teraz prezenter pochwalił się, że wybiera się na studniówkę. Przygotowując się do niej zafundował sobie metamorfozę i wybrał się do fryzjera.

- W sobotę studniówka. Gajer w pralni, czas na fryzurę. Pamiętacie swoje studniówki? - zapytał swoich fanów.

Zobaczcie niżej zdjęcie metamorfozy Skórzyńskiego. Wygląda 10 lat młodziej?