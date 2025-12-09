Książkiewicz pokazała majtki, Olejnik jak diwa i Grochowska w zbroi. Tłum gwiazd na pokazie Baczyńskiej

Sezon przedświątecznych eventów rozpędził się na dobre, a gwiazdy niemal codziennie mają okazję, by błyszczeć na kolejnych branżowych wydarzeniach w stolicy. Od premier filmowych, przez konferencje prasowe, aż po akcje charytatywne - polski show-biznes żyje od imprezy do imprezy. Tym razem najważniejszym wydarzeniem dnia stał się pokaz Gosi Baczyńskiej.

Tłum gwiazd na pokazie mody Gosi Baczyńskiej "Fashion Christmas Party"

"Fashion Christmas Party" przyciągnęło tłum gwiazd, także tych, które nieczęsto pojawiają się na ściankach. Wśród gości można było zauważyć Agnieszkę Grochowską, która postawiła na klasyczną elegancję w postaci czarnej długiej sukni, oraz Weronikę Książkiewicz, która skradła całe show dzięki odważnej stylizacji z transparentnym dołem - było jej widać majtki! Na widowni zasiadły również m.in. Lara Gessler w ekstrawaganckiej kreacji, klasyczny Dawid Woliński, Maria Dębska w casualowym wydaniu, elegancki Tomasz Wygoda, Maria Sadowska w kapeluszu, skromna Ilona Ostrowska, Monika Olejnik jak diwa, Michał Piróg, Mateusz Banasiuk w swetrze, Rafał Bryndal czy Michał Witkowski.

Całe wydarzenie odbyło się Starej Łaźni przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Na imprezie pojawiło się liczne grono jej przyjaciół oraz współpracowników ze świata mody i show-biznesu. Podczas imprezy zaprezentowano świąteczny pokaz mody, po którym goście wspólnie świętowali mijający rok. Nie zabrakło ciepłej atmosfery, tańców oraz niespodzianek, które podkreśliły wyjątkowy charakter wieczoru.

