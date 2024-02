Kto wypowiedział te słowa? Słynne cytaty znanych ludzi, które trudno zapomnieć [QUIZ]

Quiz Ranczo. Kusy, Japycz, Czerepach, Michałowa, Solejukowa... Dopasuj aktora do postaci

Nietuzinkowe spostrzeżenia czy też złote myśli sławnych ludzi często później są wykorzystywane w codziennym życiu, co gwarantuje im pewnego rodzaju nieśmiertelność. Z czasem zapominamy jednak, kto konkretnie był ich autorem. W naszym quizie możecie sprawdzić swoją wiedzę na temat tego, kto konkretnie wypowiedział dane słowa. Uprzedzamy jednak, że niektóre pytania są bardzo podchwytliwe i nie tak łatwo będzie zdobyć w naszej zabawie komplet punktów. Gotowi? No to zaczynajmy!

Pamiętasz kto to powiedział? Słynne cytaty znanych ludzi [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Kto wypowiedział te słowa? "Jeśli coś jest niemożliwe do wykonania, dajcie to zrobić Polakom" Napoleon Bonaparte Józef Piłsudski Norman Davies Dalej

