Kuba i Kuba podbijają polską scenę muzyczną. Kim jest popularny duet? [wiek, pochodzenie, Must be the music, Sopot, piosenki]

Kuba i Kuba: czy są braćmi?

Sukces tego projektu opiera się na zgranej współpracy dwóch muzyków, którzy nawiązali ze sobą kontakt w 2018 roku na szkolnych korytarzach. Wbrew często powielanym plotkom Kuba Frankowski i Kuba Mieczaj nie są w ogóle ze sobą spokrewnieni. Nauka w murach I Liceum Ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku pozwoliła im odkryć wspólne zainteresowania. Warto mocno podkreślić, że obaj są muzycznymi samoukami.

Wiek artystów. Ile lat mają twórcy zespołu Kuba i Kuba?

Obaj artyści wywodzą się z województwa zachodniopomorskiego, a mianowicie z Drawska Pomorskiego oraz Dalęcina. Dzieli ich absolutnie minimalna różnica wieku, ponieważ Kuba Mieczaj przyszedł na świat w 2001 roku, natomiast jest rocznikowo młodszy o rok. Ze względu na fakt, że muzycy pilnie strzegą prywatności, próżno szukać w mediach informacji o ich partnerkach, pozamuzycznych zainteresowaniach czy dokładnym wykształceniu.

Kuba i Kuba w finale "Must be the music". Nie tylko tam walczyli o sukces

Przełomowym momentem okazał się rok 2025 i udział w powracającym na antenę Polsatu formacie "Must be the music". Grupa dotarła do samego finału show, ale ostatecznie nie udało jej się zająć pierwszego miejsca. Aktualnie projekt jest tworzony nie przez dwóch samouków z liceum w Szczecinku, ale przez szersze grono muzyków. Założycielom na koncertach towarzyszą basista Remigiusz Orłowski, obsługujący klawisze Michał Greszta i perkusista Michał Ligęza.

Jeszcze zanim telewizyjny talent show wywindował ich popularność, artyści ogrywali swoje utwory na różnorodnych festiwalach i występowali jako support przed występami uznanych gwiazd. Formacja doczekała się nominacji do nagrody Odkrycia Empiku 2024, a nieco wcześniej bez powodzenia próbowała dostać się na Eurowizję 2024 z piosenką zatytułowaną "Światło".

Pop-rockowe brzmienie zjednało im potężne grono słuchaczy po zakończeniu "Must be the music". Naturalną konsekwencją tej rozpoznawalności okazała się nominacja do prestiżowego Fryderyka 2026 w kategorii "Fonograficzny Debiut Roku". Podczas uroczystego rozdania najważniejszych polskich nagród muzycznych zespół zaprezentował na żywo swój przebój "Dość".

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Gdzie zagrają na żywo? Koncerty w 2026 roku

W lipcu 2026 roku Kuba i Kuba zagrali na scenach w Gdańsku oraz Poznaniu jako część trasy koncertowej "Męskiego Grania". W kalendarzu artystów nie brakuje również zaproszeń na lokalne imprezy plenerowe, w tym chociażby na zaplanowane na 15 sierpnia Dożynki Rybne w nadmorskiej Ustce. Artyści staną także do rywalizacji o statuetkę Bursztynowego Słowika podczas Top of The Top Sopot Festival 2026.

Zespół na Instagramie

Zawodowe poczynania wschodzących gwiazd sceny muzycznej można śledzić dzięki mediom społecznościowym. Bieżące informacje zespół przekazuje swoim sympatykom na Instagramie, na którym zarządza oficjalnym profilem pod nazwą @kubaikuba_.

Kuba i Kuba - lista piosenek

Dotychczasowy dorobek chłopaków opiera się na wydaniu wielu propozycji z pogranicza popu, rocka i muzyki alternatywnej. Poniżej zamieszczamy zestawienie dotychczasowych utworów tej grupy:

"dom"

"Dość"

"nanana"

"nie tańczę"

"Przepraszam Cię"

"serce"

"stop!"

"Stygnie lato"

"światło"

"Więcej nas"

"Wracam sam"

"zabieram wszystko"

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