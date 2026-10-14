Kuba Wojewódzki broni ojca-prokuratora, ale kim była jego matka? Dziennikarz miał z nią bliską relację

Przez wiele lat swojej medialnej kariery Kuba Wojewódzki niejednokrotnie musiał stawać w obronie swojego ojca. Podobna sytuacja miała miejsce podczas najnowszej odsłony podcastu „WojewódzkiWojewódzki”, do której gospodarz zaprosił Wojciecha Cejrowskiego. W obliczu oskarżeń rzucanych przez podróżnika, warto przypomnieć, kim byli rodzice popularnego prezentera stacji TVN.

Wojciech Cejrowski u Kuby Wojewódzkiego. Rozmowa wywołała oburzenie

Pojawienie się w internetowym programie słynącego z bezkompromisowych poglądów Wojciecha Cejrowskiego było dla wielu sporym zaskoczeniem. Znany podróżnik w trakcie wywiadu poruszył mnóstwo kontrowersyjnych kwestii, w tym m.in. bardzo ostro skrytykował wokalistę zespołu Queen, Freddiego Mercury'ego. Trwająca dwie godziny dyskusja błyskawicznie obiegła sieć, dzieląc słuchaczy. Największe emocje wzbudził jednak fragment, w którym gość zaczął atakować ojca gospodarza.

Kuba Wojewódzki stanowczo o ojcu: "nie jestem z domu komunisty"

Showman stacji TVN nie miał zamiaru w milczeniu wysłuchiwać oskarżeń pod adresem swojego taty, zwłaszcza że w przeszłości wielokrotnie odpierał podobne zarzuty. Wojciech Cejrowski przekonywał, że ojciec dziennikarza pracował w zbrodniczym systemie i zarzucał mu udział w „zabijaniu ludzi”. Podróżnik stwierdził wprost, że każdy pracownik aparatu państwowego w tamtym okresie ponosi współodpowiedzialność za czyny władzy.

- Mój stary był prokuratorem w czasach PRL-u. Ile jest w tym mojej winy, zasługi, przewinienia, grzechu? - dopytywał Wojewódzki, tłumacząc, że jego ojciec zajmował się sprawami karnymi. - W tej chwili opowiadasz mi, jak byłem wychowywany we własnym domu, bo ci to pasuje do modelowego przykładu domu komunisty. Nie jestem z domu komunisty - dodał.

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Obrona Bogusława Wojewódzkiego to dla prezentera nic nowego. Wcześniej do zawodowej przeszłości jego ojca nawiązał publicznie raper Adam „O.S.T.R.” Ostrowski. Wtedy również dziennikarz postanowił natychmiast wydać w sieci dosadną odpowiedź.

- Nie można winić dzieci Stanisława Piotrowicza za to, że był w PZPR. Nie można winić dzieci Jana Pietrzaka, że był w PZPR. [...] Raper O.S.T.R. zarzucił mi, że mój ojciec był prokuratorem i prześladował jego i jego rodzinę. Już pomijam, że jak żył mój ojciec, to O.S.T.R. miał 10 lat. Ale panie raperze, piosenkarzu, mój tata ścigał kryminalistów, więc może nie wiesz czegoś o swojej rodzinie - odpowiedział.

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Rodzice Kuby Wojewódzkiego. Kim byli Bogusław i Maria?

Urodzony w 1933 roku ojciec przyszłego gwiazdora TVN-u pracował w latach osiemdziesiątych jako prokurator w Prokuraturze Generalnej PRL. Choć sam prezenter wielokrotnie zaznaczał, że Bogusław Wojewódzki prowadził wyłącznie sprawy karne, powstały dyskusje nad jego udziałem w tak zwanej prowokacji bydgoskiej z marca 1981 roku. Według historyków z IPN, to właśnie on nadzorował śledztwo w sprawie pobicia opozycjonistów przez milicję. Mężczyzna zmarł w 1992 roku, już po zmianie ustroju.

Zupełnie inną rolę w rodzinie pełniła Maria Wojewódzka, która zajmowała się wychowywaniem dzieci i dbaniem o ognisko domowe. To właśnie z nią popularny dziennikarz miał wyjątkowo bliską i serdeczną więź. Matka Wojewódzkiego gościła nawet w jednym z odcinków jego autorskiego programu, a po jej śmierci w 2018 roku dziennikarz zadedykował jej swoją „Nieautoryzowaną Autobiografię”. Kobieta odeszła po długiej i wyczerpującej chorobie.

- Myślę, że pamięć moich rodziców nie zasługuje na to, żeby ją mieszać w cały ten chaos, jakim jest moje życie, w cały ten rock'n'rollowy bałagan, nazywany czasem moralitetem, jakim jest ta biografia. [...] Moi rodzice są niemi, nie mogą zabrać głosu, więc nie będę ich do debaty publicznej włączał - mówił Kuba po premierze książki w programie „Vice na schodach”.

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