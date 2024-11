Kulisy ostatniej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Nie chciałabym uczestniczyć w skandalu"

Partner Michała Kassina zatrzymany przez policję w drodze do studia "Tańca z gwiazdami". Niewiarygodne, z kim go pomylili

Patricia Kazadi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kulisy dołączenia aktorki do show

Patricia Kazadi - mimo że nie wygrała 21. edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - to zrobiła świetne wrażenie na jurorach i widzach Polsatu. Przed finałem aktorka plasowała się na drugiej pozycji. W ostatnim odcinku o zwycięstwo walczyła czwórka: Barbara Wypych, Aleksander Sikora, Kuba Szyperski i wspomniana Patricia Kazadi. Ostatecznie "Złota Twoja Twarz" przypadła Szyperskiemu. Kazadi zajęła drugie miejsce i otrzymała "Srebrną Twoją Twarz". Aktorka i piosenkarka na scenie czuje się jak ryba w wodzie, co już udowadniała wielokrotnie jeszcze przed angażem w "TTBZ". Nic dziwnego zatem, że produkcja show Polsatu chciała ją ściągnąć do siebie. W końcu udało się to w 21. edycji. Co sprawiło, że Patricia Kazadi zdecydowała się przyjąć propozycję? Jakie były kulisy zwerbowania artystki?

Patricia Kazadi nie chciała uczestniczyć w skandalu

Wielką rolę odegrało to, że brakowało w show "black face". A przypomnijmy, że od poprzedniej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi" uczestnicy nie mogą zmienić koloru skóry, co jest skutkiem regulacji wprowadzonych przez właściciela formatu. Były one warunkiem kontynuacji emisji show w Polsce. Co do tego ma Patricia Kazadi? Aktorka w programie RAPtowne Rozmowy w telewizji Mixtape TV zaznaczyła, że brak "black face" w "TTZB" był pierwszym argumentem, który skłonił ją tego tego, by dołączyć do show Polsatu.

Mnie to martwiło. Nie chciałabym nikogo urazić ani uczestniczyć w skandalu tego tupu

- wyjaśniła Patricia Kazadi. Jej udział w programie okazał się strzałem w dziesiątkę. Artystka miała prawdziwe "wejście smoka", wygrywając dwa pierwsze odcinki show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

To było wejście na grubo, a bawiłam się świetnie

- mówiła po świetnym początku Patricia Kazadi, która do końca edycji utrzymała wysoki artystyczny poziom.

Sonda Czy lubisz Patrycję Kazadi? Tak Nie