Zmęczona Bursztynowicz, zakochani Kaczorowska i Rogacewicz. Szok, co zrobił Sikora. Mamy zdjęcia!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-20 10:54

Za kulisami "Tańca z Gwiazdami" dzieje się więcej, niż pokazują kamery! Choć na parkiecie królują uśmiechy i błysk fleszy, za sceną nie brakuje emocji, od zmęczenia, przez wzruszenia, aż po prawdziwe zaskoczenia. Barbara Bursztynowicz jest na granicy sił, Kaczorowska i Rogacewicz nie kryją czułości, a to, co zrobił Olek Sikora, zszokowało wszystkich.

"Taniec z Gwiazdami" to program, w którym emocje sięgają zenitu, zarówno na parkiecie, jak i za kulisami. Podczas gdy widzowie podziwiają perfekcyjne choreografie i błyszczące stroje, w kuluarach toczy się zupełnie inna historia. Treningi do późna, napięcie przed występem, chwile radości i słabości, to codzienność uczestników show. Ostatni odcinek przyniósł prawdziwy kalejdoskop emocji.

Zobacz też: Bursztynowicz zachwyca się Górniak. "Czuję się dumna i ważna"

Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Zakochani Kaczorowska i Rogacewicz, zmęczona Bursztynowicz i "szalony" Sikora

Nie jest tajemnicą, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" to ogromne wyzwanie fizyczne i emocjonalne. Barbara Bursztynowicz, która w ostatnich tygodniach zachwyca widzów swoją determinacją, po niedzielnym odcinku wyglądała na bardzo zmęczoną. 

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz z kolei prezentowali się promiennie. Gwiazdorzy, którzy na parkiecie tworzą wyjątkowo zgraną parę, coraz częściej pokazują, że łączy ich płomienne uczucie. Ich spojrzenia, gesty żarty i bliskość zachwycają z odcinka na odcinek. Kaczorowska, która sama od lat jest związana z tańcem, nie ukrywa, że praca z Rogacewiczem to dla niej ogromna przyjemność. Studio Polsatu opuścili razem trzymając się za ręce w podobnych stylizacjach. Uroczo?

Na zupełnie inną nutę zakończył się jednak występ Olka Sikory, który w ostatnim odcinku odpadł z show. Humor go jednak nie opuszczał. Po wyjściu ze studia dziennikarz porwał swoją taneczną partnerkę i zaczął z nią wywijać na dworze. Dzieje się!

Fotoreporterzy uchwycili też Ewę Kasprzyk z niewielkim pieskiem, Iwonę Pavlović z ogromnym bukietem kwiatów czy Tomasza Karolaka w towarzystwie bliskich znajomych. 

Będziecie oglądać "Taniec z Gwiazdami" w następną niedzielę?

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami" pełen namiętności! Rumba warta wygranej i soczyste pocałunki!

Zobacz naszą galerię: Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Zmęczona Bursztynowicz, zakochani Kaczorowska i Rogacewicz. Szok, co zrobił Sikora

Kulisy Tańca z Gwiazdami. Zmęczona Bursztynowicz, zakochani Kaczorowska i Rogacewicz. Szok, co zrobił Sikora
100 zdjęć
Sonda
17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką??
Agnieszka Kaczorowska zatańczy z mamą Marcina Rogacewicza. Opowiada na zarzuty internautów!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI