"Taniec z Gwiazdami" to program, w którym emocje sięgają zenitu, zarówno na parkiecie, jak i za kulisami. Podczas gdy widzowie podziwiają perfekcyjne choreografie i błyszczące stroje, w kuluarach toczy się zupełnie inna historia. Treningi do późna, napięcie przed występem, chwile radości i słabości, to codzienność uczestników show. Ostatni odcinek przyniósł prawdziwy kalejdoskop emocji.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Zakochani Kaczorowska i Rogacewicz, zmęczona Bursztynowicz i "szalony" Sikora

Nie jest tajemnicą, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" to ogromne wyzwanie fizyczne i emocjonalne. Barbara Bursztynowicz, która w ostatnich tygodniach zachwyca widzów swoją determinacją, po niedzielnym odcinku wyglądała na bardzo zmęczoną.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz z kolei prezentowali się promiennie. Gwiazdorzy, którzy na parkiecie tworzą wyjątkowo zgraną parę, coraz częściej pokazują, że łączy ich płomienne uczucie. Ich spojrzenia, gesty żarty i bliskość zachwycają z odcinka na odcinek. Kaczorowska, która sama od lat jest związana z tańcem, nie ukrywa, że praca z Rogacewiczem to dla niej ogromna przyjemność. Studio Polsatu opuścili razem trzymając się za ręce w podobnych stylizacjach. Uroczo?

Na zupełnie inną nutę zakończył się jednak występ Olka Sikory, który w ostatnim odcinku odpadł z show. Humor go jednak nie opuszczał. Po wyjściu ze studia dziennikarz porwał swoją taneczną partnerkę i zaczął z nią wywijać na dworze. Dzieje się!

Fotoreporterzy uchwycili też Ewę Kasprzyk z niewielkim pieskiem, Iwonę Pavlović z ogromnym bukietem kwiatów czy Tomasza Karolaka w towarzystwie bliskich znajomych.

