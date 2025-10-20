Bursztynowicz zachwyca się Górniak. "Czuję się dumna i ważna"

Choć Barbara Bursztynowicz od lat cieszy się ogromnym uznaniem w świecie aktorstwa, to niedawne spotkanie z Edytą Górniak okazało się dla niej jednym z najbardziej wzruszających momentów w karierze. Gwiazda serialu "Klan" wyznała, że słowa uznania od Górniak wywarły na niej ogromne wrażenie.

Bursztynowicz zachwycona Górniak. Szok, co o niej mówi!

Spotkanie dwóch ikon polskiego show-biznesu, Barbary Bursztynowicz i Edyty Górniak stało się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń ostatnich godzin. Aktorka i wokalistka spotkały się przy okazji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie nie zabrakło emocji, ciepłych słów i wzajemnego uznania.

W rozmowie z "Super Expressem" Barbara Bursztynowicz przyznała, że była całkowicie zaskoczona tym, jak serdecznie została potraktowana przez Edytę Górniak. Choć na co dzień sama obdarza innych życzliwością, tym razem to ona poczuła się wyjątkowo doceniona i wzruszona.

To było dla nas ogromnym zaskoczeniem i wyróżnieniem. Wyróżnieniem niesamowitym. Tak, jesteśmy wdzięczni Pani Edycie za takie wsparcie. Dostaliśmy ogromne wsparcie Michałku. Ona nam tyle pięknych, ciepłych słów podarowała, że naprawdę czuję się wzruszona i nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu otrzymałam tyle komplementów takich ciepłych serdecznych, no a szczególnie od takiej gwiazdy, no to czuję się dumna i ważna - mówi "Super Expressowi" Bursztynowicz.

Bursztynowicz nie kryła emocji, wspominając moment, w którym Górniak publicznie wyraziła swoje uznanie dla niej i Michała Kassina. Diwa polskiej sceny z zachwytem mówiła o ich talencie, elegancji i scenicznej klasie, co zrobiło na aktorce ogromne wrażenie. Głos w tej sprawie zabrał również tancerz Michał Kassin, który towarzyszy Barbarze w "Tańcu z Gwiazdami". W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że słowa Górniak poruszyły nie tylko jego taneczną partnerkę, ale też jego samego.

Niezwykłe zaskoczenie, naprawdę cieszę się, że praca Basi, że talent i to, ile ona w serce zostawiła tutaj na parkiecie, jest docenione. Jak widziałem takie autentyczne emocje i te słowa, które kierowała do nas [przyp. red. Edyta Górniak], czułem, że są prawdziwe, że to nie jest reżyseria, że ona po prostu wyszła, bo tak poczuła, bo taki impuls od środka ją pokierował na parkiet. No i to jest wspaniałe, że tak długo z nami tutaj została, że chciała nam podarować tyle tej energii, ciepła, do samego końca, do samego głosowania. Niezwykła kobieta - mówi nam Michał Kassin.

Rozmawiała Julita Buczek

