Laluna zwyzywała ludzi na Instagramie. Poszło o jej wygląd i używanie filtrów. Jak wygląda bez peruki i makijażu? Odpowiedziała!

Laluna "tłumaczy się" z używania filtrów na Instagramie. Ostra reakcja

Laluna to tak naprawdę Katarzyna Alexander. Kobieta stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu "Królowe życia". Laluna przyznaje się, że przeszła aż osiem operacji plastycznych. Nie stroni od medycyny estetycznej, a poważniejsze zabiegi wykonuje, jak to na dzisiejsze celebrytki przystało, w Turcji.

"Super Express" przyjrzał się ostatnio, jak wyglądała Laluna przed operacjami plastycznymi, których wcale nie ukrywa. Mówi o nich bardzo otwarcie. Powiększała nie tylko biust, ale i pośladki. "Mam po 5 kg wsadzone w każdy pośladek" - powiedziała w jednym z wywiadów. Wyliczyła też dokładnie operacje, które przeszła. Było ich aż osiem. - Trzy razy piersi, dwa razy pośladki, plastyka brzucha, dwa razy nos - przyznała w rozmowie z portalem "Dzień dobry TVN".

"Będąc młodą kobietą już marzyłam o tym, aby się zmienić, bo miałam straszne kompleksy tak jak np. małe piersi, mały tyłek czy małe usta, za duży nos. Przeszkadzało mi to i postanowiłam się zmienić. Mówię tutaj do was otwarcie, aby pokazać kobietom w Polsce, które nadal ukrywają się z tym, że sobie coś poprawiły, mówiąc, że są naturalne, bo boją się wylania hejtu. STOP HEJT!!!! Miłego dnia, kochani" - wyjaśniła któregoś dnia Laluna na swoim Instagramie.

Laluna agresywnie odpowiedziała na pytania o filtry na zdjęciach

Ale choć przeszła już tyle operacji, nadal przerabia swoje zdjęcia, które publikuje w sieci.

"Po co ci te filtry? Nie są ci potrzebne, bo jesteś bardzo atrakcyjną kobietą" - napisał do celebrytki jeden z Internautów, który do pytania dodał komplement, ale i tak mu się za to oberwało.

"Po to, bo mi się tak podoba. Używam tego, co mi się podoba. Jak się komuś nie podoba, niech wypier****. Tyle w temacie" - odpisała agresywnie Laluna.

Kolejne pytanie do celebrytki było już trochę bardziej zaczepne.

"Mnie bardziej zastanawia, jak to jest po powrocie do domu, ściągnięciu peruki, zmyciu make-up, spojrzeć na siebie w lustrze bez filtrów, co czuje wtedy taka osoba, która przez większość dnia i w Internecie wygląda zupełnie inaczej" - napisał inny followers "Królowej życia".

"Czuję się tak samo zaje*iście albo i lepiej" - napisała Laluna.

Mamy nadzieję, że rzeczywiście tak jest.

