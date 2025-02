Ledwo Dominika Ostałowska odeszła z "M jak miłość", a już taka zmiana. Na ulicy za Chiny byś jej nie poznał

Dominika Ostałowska odeszła z "M jak miłość". "Ściskam Was mocno"

Wiadomość o tym, że Dominika Ostałowska, czyli serialowa Marta, odchodzi z "M jak miłość" bardzo zasmuciła fanów. Dla wielu smutne wieści nadeszły pod koniec stycznia. Aktorka zamieściła specjalny wpis na Instagramie, w którym dziękowała ekipie serialu i widzom.

To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam Was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała Was radość i dobra energia. Będę za Wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć. Dziękuję też ogromnie widzom serialu za te chwile spędzone wspólnie, za niezliczone dowody sympatii i życzliwość - wyrażane zarówno w realnym życiu, jak i poprzez media społecznościowe. Doświadczyłam dzięki Wam tyle ciepła, że starczy mi na długie lata

- napisała Dominika Ostałowska.

Dominika Ostałowska w nowej roli. Za Chiny nie poznacie byłej gwiazdy "M ja miłość"

Niektórzy sugerują, że być może gdyby zarobki za dzień zdjęciowy w "M jak miłość" były większe, gwiazda zdecydowałaby się zostać w serialu. To jednak już chyba nie ma znaczenia. Rozbrat Dominki Ostałowskiej z kultową produkcją chyba jej służy. Dowodem na to może być to, że aktorka dostała (co prawda jeszcze przed ostatecznym odejściem z "M jak miłość") ważną rolę w filmie "Chopin. Chopin!".

Była już gwiazda "M jak miłość" zagrała m.in. u boku Eryka Kulma, który dostał tytułową rolę. Dominika Ostałowska natomiast wcieliła się w matkę jednej z miłość wybitnego kompozytora. Do tej roli aktorka została specjalnie ucharakteryzowana. Na ulicy za Chiny jej byście nie poznali. Aktorka właśnie wrzuciła oryginalne fotki na Instagrama.

Ja w roli Madame Wodzińskiej - specyficznej mamy Marii Wodzińskiej ( w tej roli Martyna Byczkowska) - jednej z młodzieńczych miłości (Chopina - red.)

- napisała była gwiazda "M jak miłość"

