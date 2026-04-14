Legenda polskiego rocka żegna się ze sceną na kultowym festiwalu: "To z pewnością jeden z najważniejszych koncertów"

Lech Janerka – Historia kompletna. Pożegnanie z Jarocinem

Lech Janerka, od przeszło czterech dekad wyznacza i jednocześnie umyka definicjom. W każdym wcieleniu oryginalny, w każdym doceniany i zabójczo skuteczny. Jego wersy siedzą w głowach i sercach Polaków – od „Jezu, jak się cieszę” przez „Konstytucje” aż po nieśmiertelny „Rower”. Powiedzieć, że stworzył swoją stylistykę, to nic nie powiedzieć. Janerka wychował całe pokolenie polskich muzyków i autorów piosenek, a Jarocin był dla niego zawsze środowiskiem naturalnym.

Rok 2026, równo 40 lat po znakomitym albumie „Historia podwodna” będzie dla Lecha Janerki ostatnim sezonem na scenie. Artysta zagra w tym roku ograniczoną liczbę występów, w tym już wyprzedany koncert w rodzinnym Wrocławiu. Pojawienie się Lecha Janerki na Jarocin Festiwal 2026 zapowiada się jako niezapomniane i bardzo emocjonalne wydarzenie.

Podczas koncertu usłyszymy przekrojowy materiał ze wszystkich okresów działalności i albumów Lecha Janerki. Nie może Was zabraknąć tego niezapomnianego wieczoru w lipcu, w Jarocinie.

To będą wzruszające i historyczne momenty. Lech, który jest jednym z symboli Jarocina, zagra na festiwalu swój ostatni koncert, żegnając się z jarocińską sceną i publicznością. Nie sądzę, aby był pod sceną tego dnia ktokolwiek kto nie wyśpiewa z Mistrzem na cały głos jego najwspanialszych utworów i kto na koniec będzie miał suche oczy. To z pewnością jeden z najważniejszych koncertów w całej historii Jarocina” – mówi Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal.

Jarocin Festiwal 2026 - najważniejsze informacje

Na scenie zobaczymy Lecha Janerkę z pożegnalnym koncertem, Frontside – wizytówkę polskiego metalcore’u, świętującą powrót po ośmiu latach z nowym albumem „Nemesis”, Voo Voo – legendarny zespół Wojciecha Waglewskiego, który powraca z albumem „Dźwięczność”. Do tego Gold Rock Band – wyjątkowy hołd Ewy i Sary Brylewskich dla twórczości ich ojca, niezapomnianego Roberta Brylewskiego – w repertuarze utwory Brygady Kryzys, Armii i Izraela.

A dalej? Jest równie gorąco. Line-up uzupełniają: Stacja B. z autentycznym, osobistym przekazem i punkrockową energią, Père-Lachaise – głos pokolenia kryzysów i laureaci Rytmów Młodych, konkursu wschodzących talentów i nieodłącznej części Jarocin Festiwal, Sensei Dżakba – instagramer, performer, poeta i prowokator, czyli cyfrowy punk rock trzeciej dekady XXI wieku, a także – last but not least – Czemoo, połączone siły muzyków zespołu LockDown i Kubeusa, w którym rap spotyka hardcore, a jego wszyscy członkowie są jeszcze nastolatkami.

Krótko mówiąc: klasyka, powroty, nowe rozdanie i totalny brak nudy.

Dotychczas ogłoszeni artyści i artystki Jarocin Festiwal 2026: Houk Generation X (reaktywacja na jeden koncert), Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre (40-lecie), Happysad (25-lecie), Closterkeller, Obywatelka K.L. Kasia Lins, Sztywny Pal Azji (40-lecie), The Bill (40-lecie), Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański.

Koncert specjalny „Moja krew, Twoja krew”: Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko, Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel, Szymon Jarmuła, Leszek Biolik (kierownik muzyczny) oraz gość specjalny.

Projekty specjalne przeglądu Rytmy Młodych:

„Kobiety Jarocina” – Renata Przemyk i goście

Sad Smiles grają „Nową Aleksandrię” zespołu Siekiera

To wciąż dopiero połowa ogłoszeń 56. edycji najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Kolejne informacje programowe już wkrótce.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie jarocinfestiwal.pl

Tak przez lata zmieniał się Lech Janerka:

10