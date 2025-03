Legendarny Konjo wziął ślub! Zdążył przed 60. urodzinami. W podróż poślubną pojechał do fast foodu!

QUIZ Retro. Lady Pank czy Ich Troje. Czyj to przebój? "Powiedz", Mniej niż zero", "Obcy"

Konjo wziął ślub. Zdążył przez 60. urodzinami

Konjo to prawdziwa ikona środowiska artystycznego, choć jego twórczość zwykle była nieco niszowa. Ale nie zawsze. Część osób kojarzy go z występów w show TVP "Gwiazdy tańczą na lodzie", a część ze współpracy z grupą Ich Troje. Paweł Konnak występował na scenie jako konferansjer. Pojawił się też w programie "Jestem, jaki jestem", który nagrywany był w domu Michała Wiśniewskiego. W przeciwieństwie do swojego czerwonowłosego kolegi Konjo nigdy nie był typem celebryty. Żył sobie spokojnie z dala od medialnych fleszy i zajmował się swoją twórczością, która raczej nie była adresowana do masowego odbiorcy. W jego życiu jednak właśnie wydarzyło sie coś szczególnego, o czym postanowił poinformować jego oficjalny fanpage. Paweł Konnak wziął ślub! Artysta w tym roku skończył 59 lat, więc zdążył się ożenić przed 60. urodzinami! Jak przystało na performera, nawet dzień ślubu musiał być u niego nieszablonowy. I był.

Konjo miał wesele w fast foodzie

Warto zwrócić wagę na to, że panna młoda nie miała białej sukni. Jeszcze bardziej intrygujące jest miejsce, do którego odbyła się podróż poślubna. Choć "podróż" w tym wypadku to zdecydowanie za duże słowo.

Z dziką radością informujemy, że dnia 8 marca w Gdańsku panna Magda i pan Pawel Konjo Konnak zawarli związek małżeński. Szczęśliwi małżonkowie udali się w podróż poślubną do Chojnic, aby spożyć uroczysty obiad w słynnym kaszubskim fast foodzie

- czytamy we wpisie.

Starsi widzowie Pawła Konnaka pamiętają jeszcze z lat 90. W duecie z Krzysztofem Skibą prowadził wówczas popularny program satyryczny "Lalamido".

Myślę że "Lalamido" był dzieckiem obłąkanych lat 90. i ściśle rezonował z odlotem swojego czasu. Choć wiekopomne idejki naszego wylewu medialnego wciąż są obecne chociażby w twórczości Tymona Tymańskiego i Big Cyca, w naszych książkach czy akcjach scenicznych

- wspominał po latach artysta w rozmowie z magazynem "Prestiż".

