Leonard Pietraszak pożegnany przez żonę. Poznaliśmy szczegóły pogrzebu

Co dalej z karierą Marty Manowskiej w TVP? Właśnie zapadła oficjalna decyzja

To nią Hanka Mostowiak wjechała w kartony. Mazda 626 wystawiona na sprzedaż!

Szczegóły pogrzebu Pietraszaka

Jak przekazał "Super Expressowi" prezes ZASP, Leonard Pietraszak zostanie pochowany w rodzinnej Bydgoszczy, ale okazję, by go pożegnać, będą też mieli jego przyjaciele z Warszawy. - Pietraszak był honorowym obywatelem Bydgoszczy i to tam odbędą się główne msze żałobne - przekazał nam Szuster. Aktor zostanie pochowany na tamtejszym Cmentarzu Starofarnym. Wcześniej jednak żałobna, pożegnalna msza odbędzie się też w stolicy w Kościele Środowisk Twórczych.

Wybitny aktor serialowy, teatralny i filmowy wystąpił w wielu popularnych produkcjach, dlatego jego śmierć opłakuje mnóstwo osób. Na szczęście będą oni mogli pożegnać swojego idola.

Sceniczna żona żegna Pietraszaka

Swoje pożegnanie zamieściła na Facebooku wybitna aktorka Magdalena Zawadzka. Przez wiele lat miała przyjemność pracować z Pietraszakiem. "Znowu smutek przemijania i żałoba. Odszedł wybitny aktor, uroczy człowiek i mój serdeczny kolega Leonard Pietraszak. Poza bardzo miłymi towarzyskimi kontaktami łączyła nas wieloletnia praca w teatrze Ateneum, Och-Teatrze i w telewizji. Bawiło nas to, że byliśmy wielokrotnie obsadzani jako para małżeńska. Nasz ,,staż małżeński’’ zaczęliśmy od Jana Sobieskiego i Marysieńki w przedstawieniu telewizyjnym, a potem poprzez różne perypetie małżeńskie w różnych spektaklach i w różnych mediach dotarliśmy do końcowego etapu stażu w serialu "39 i pół" i w "Pocztówkach z Europy". Dobrze się nam razem podróżowało po Polsce i świecie z przedstawieniem teatru Ateneum "Małe zbrodnie małżeńskie" Lolek, bo tak był nazywany, był eleganckim, uroczym dżentelmenem z klasą i poczuciem humoru. Nie mogę uwierzyć, że odszedł" - czytamy.

Leonard Pietraszak nie żyje! Wybitny aktor odszedł w nocy. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.