Liber wciąż nie może zapomnieć o Sylwii Grzeszczak? Muzyk na swoim Instagramie zamieścił wymowną fotkę!

Marcin Piotrowski, bo tak naprawdę nazywa się słynny Liber wrzucił na swój Instagram zdjęcie Sylwii Grzeszczak. Wokalistka i raper po dziesięciu latach związku, we wrześniu 2023 roku ogłosili rozstanie. Para poinformowała o swojej decyzji za pomocą wspólnego wpisu, który wrzucili na media społecznościowe. Oboje podkreślili, że rozwód nie wpłynie na ich relacje i zamierzają nadal się przyjaźnić. "Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy i się szanujemy! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało miejsce podczas festiwalu w Sopocie" – napisali wówczas. Wygląda na to, że nie były to słowa rzucane na wiatr, a była para rzeczywiście pozostała w przyjacielskich stosunkach.

Liber zamieścił zdjęcie Sylwii Grzeszczak. Rzeczywiście się rozstali?

Raper wywołał zamieszanie w sieci, kiedy udostępnił na Instagramie post, w którym został oznaczony przez producenta muzycznego Bartosza Zielonego. Sprawa dotyczy utworu „Motyle”, śpiewanego przez Sylwię Grzeszczak, do którego słowa napisał sam Liber. Numer zajął pierwsze miejsce na liście przebojów. Na okładce widnieje piękna wokalistka. Ten sympatyczny gest świadczy o tym, że po rozstaniu Sylwia i Marcin mają do siebie wciąż wiele szacunku i uznania.

Liber i Grzeszczak – jak długo byli razem?

Sylwia Grzeszczak i Liber byli jedną z najpilniejszych i najpopularniejszych par show-biznesu. Bardzo chronili swoje życie prywatne. Zaskoczeniem dla wielu był ich ślub, a potem nagłe rozstanie. Ich znajomość zaczęła się od współpracy muzycznej, ale szybko przerodziła się w gorącą miłość. 28 lipca 2014 roku wokalistka i autor tekstów stanęli na ślubnym kobiercu. Rok później na świat przyszła ich jedyna córeczka Bogna. Po niespełna dziesięciu latach małżeństwa, we wrześniu 2023 roku poinformowali publicznie, że podjęli decyzję o rozstaniu.

SYLWIA GRZESZCZAK o Motylach, lataniu i planach na album!