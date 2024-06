Lipowska zdradziła przepis na długowieczność. Już tego nie ukrywa

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Teresa Lipowska na przestrzeni lat zagrała wiele interesujących ról. W ostatnim czasie wciela się w Barbarę Mostowiak, która jest matką rodu w hicie TVP2. 86-latka cały czas doskonale się czuje i świetnie trzyma się jak na swój wiek. Aktorka zdradziła czego to zasługa.

Teresa Lipowska zdradziła przepis na długowieczność

Teresa Lipowska w jednym z najnowszych wywiadów wyznała, że energię czerpie głównie z pracy. Kobieta kocha kontakt z publicznością. 86-latka nie ukrywa, że praca jest jej pasją.

"Praca. Do tej pory pracuję i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Myślę, że to mnie najbardziej trzyma przy życiu. Trzeba się w jakiś sposób zainteresować życiem, żeby to nie płynęło tak sobie jak zimna woda. Wtedy się znajduje swoje pasje, hobby - czy to będzie ogródek, wnuki, czy jeszcze coś innego" - powiedziała aktorka w rozmowie z dziennikarzami "Show News".

Gwiazda dodała, że przepisem na długowieczność jest kochanie życia.

"Kochać żyć. Trzeba tak żyć, żeby życie dawało zadowolenie i starać się z niego brać to, co jest najlepsze" - przyznała w tym samym wywiadzie.

Teresa Lipowska szczerze o swojej emeryturze

Lipowska w rozmowie z "Super Expressem" aktorka wyznała nam, jaką emeryturę mogłaby otrzymywać, gdyby pożegnała się z aktorstwem.

"Mam małe potrzeby w tej chwili, ale gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Ja jestem optymistką, byle bym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze" - wyjawiła w rozmowie z nami.

