Liszowska wrzuciła zdjęcie. Fani bardzo zmartwieni. „Coraz mniej pani w pani”

Joanna Liszowska układa sobie życie na nowo po rozstaniu z ojcem swoich córek. Choć gwiazda nigdy publicznie nie wypowiadała się na tematy prywatne, internauci oraz dziennikarze i tak wypytują ją o te kwestie. Aktorka przyzwyczaiła więc fanów, że głównym miejscem kontaktu z nią będzie jej instagramowe konto. To tam informuje o nowych zobowiązaniach zawodowych, czy publikuje swoje nowe zdjęcia. Już niebawem gwiazdę będziemy mogli oglądać w produkcji "Pokusa", natomiast teraz możemy podziwiać jej nowe selfie, które nieco zmartwiło jej obserwatorów.

Joanna Liszowska wrzuciła czarno-białe zdjęcie. Fani bardzo zmartwieni. „Coraz mniej pani w pani”

Joanna Liszowska opublikowała na Instagramie czarno-białe selfie, które opatrzyła następującym cytatem:

- Życie jest zbyt krótkie, by się zamartwiać. Życie jest zbyt krótkie, by czekać.

Internauci oczywiście lajkowali post aktorki, w dużej mierze chwaląc ją za naturalność oraz to, że po raz kolejny pokazuje, jak wygląda bez makijażu. Znalazło się jednak kilka osób, które dały do zrozumienia, że są nieco zmartwieni stanem gwiazdy.

- Coraz mniej pani w pani, szkoda.

- Ojciec mówił, żeby się najeść i nie przejmować. Dopiero teraz czuję, że miał rację.

- Jaka szczuplutka twarz!

Również dostrzegacie różnice w wyglądzie gwiazdy? Nawet jeśli aktorka zrzuciła kilka kilogramów, zrobiła to świadomie i zapewne czuje się dobrze z tym, jak teraz wygląda. Cytatem natomiast chciała zmotywować fanów do odpowiedniego podejścia do życia.